瑞士推財富重分配、將表決「財富稅」 繼承逾5,000萬瑞郎可能被課稅50%

本周日（30 日），瑞士將針對「財富稅」相關法案進行表決，試圖對該國最富裕的人群推動「財富重新分配」。 圖：翻攝自 Pexels (資料照)

[Newtalk新聞] 本周日（30 日），瑞士將針對「財富稅」相關法案進行表決，試圖對該國最富裕的人群推動「財富重新分配」。不過，根據該國最新民調顯示，有超過三分之二的民眾不支持該提案，許多知名人士也公開持反對態度；但不斷上升的生活成本，仍引發許多瑞士民眾對現在與老年後的退休生活的擔憂情緒。

綜合《路透社》、《歐洲新聞台》（Euro News）等外媒報導，當地時間 30 日，瑞士將對左翼政黨社會民主黨青年團（JUSO）的「財富稅」提案進行表決。報導稱，JUSO 希望透過法案，對繼承財產、接受贈予超過 5,000 萬瑞士法郎（折合新台幣約 19.49 億元）的人來徵收 50% 稅款，並將相關資金用於政府支出，及贊助減少氣候變遷影響的研究。

報導引用瑞士稅務部門的公開數據表示，目前，瑞士全國約 2,500 名納稅人擁有 5,000 萬瑞士法郎以上的資產，合計財富約 5,000 億瑞士法郎。雖該法案通過後，將大幅推動瑞士民眾的財富再分配，但最新民調結果顯示，有三分之二的受訪民眾反對該項法案。報導認為，在大多數民眾抱持反對立場下，「財富稅」相關法案可能不會在 30 日的表決中通過。

針對「財富稅」的相關話題，瑞銀集團（UBS）執行長塞爾吉奧．埃爾莫蒂（Sergio Ermotti）日前出席在蘇黎世舉辦的商業活動時表示，他非常不希望提案通過，「但該法案如何被否決及最終投票結果都非常重要，因此次表決將預告著，瑞士的未來發展方向」。

然而，JUSO 領導人米里亞姆．霍斯特曼（Mirjam Hostetmann ）卻認為，富有人群透過奢侈消費的方式，對全球氣候造成巨大破壞，「瑞士最富有 10 個家庭的排放量合計，與絕大多數瑞士人口的總排放量差不多」，強調富有人群應對其生活習慣可能導致的環境災害負責。

另外，高昂的生活成本，也令許多瑞士民眾感到擔憂。報導稱，該國於 2024 年時表決通過了「向老年人口額外發放一個月退休金」的提議，試圖透過對老年人的退休金補貼，降低高生活成本可能造成的影響。然而，向特定人士進行補貼，意味著政府的財政壓力可能進一步上升，「若民眾願通過『財富稅』提案，瑞士政府將可獲得額外 40 億瑞士法郎（折合新台幣約 1,558.81 億元）稅收」。

但許多民眾仍對該項法案抱持反對態度，認為該項法案通過後，瑞士富人群體將開始大規模外流，進一步減少瑞士政府的整體稅收。瑞士財政部長卡琳．凱勒－蘇特（Karin Keller-Sutter）也於 10 月公開表態，批評該法案將「大大降低瑞士對富裕人士的吸引力」。

