瑞士擬修法 強制女性參加役前說明會

瑞士聯邦委員會12日宣布，將修法強制所有年輕女性參加軍事與民防役前說明會，讓女性能與男性擁有同等機會了解軍隊與義務役制度、認識相關職涯機會，並期望藉此吸引更多女性自願參軍。

據瑞士媒體報導，瑞士軍隊正面臨軍事人員短缺，截至今（2025）年3月，瑞士軍隊共有14.6萬名士兵，其中女性僅占1.7%；還需約14萬名人員填補職位空缺，才能確保相關任務完成。

報導指出，過去瑞士國防部曾試圖降低替代役吸引力，以鼓勵更多人直接選擇服兵役，但成效有限，因此聯邦委員會認為，若透過役前說明會提供更完整的兵役資訊，可能有助提升女性參軍意願。

瑞士國防部長普菲斯特（Martin Pfister）表示，男女混合團隊是一種優勢，將透過役前說明會，向年輕女性展示軍隊技能與領導經驗，內容涵蓋招募流程、分配標準與各項職能，同時也會說明兵役和民事保護相關權利與義務。

該政策仍須通過《聯邦憲法》及《軍事法》等修正案才能實施，目前相關草案已進入立法前諮詢程序，若獲民眾與瑞士各州議會支持，預計將於2030年1月1日正式實施。

據瑞士現行兵役制度，年滿18歲男性須強制參加役前說明會，並最早於19歲開始服兵役，完成18週基本服役期後的9年內，還須完成6次為期3週的複訓課程。瑞士媒體《Le News》報導指出，瑞士政府並未打算全面實施男女皆須服兵役的制度，因為若男性與女性同時服役，適齡徵兵人數將翻倍，可能造成供過於求與龐大經濟成本。

目前全球大多數國家女性參軍仍採志願役，不過要求女性服義務役的國家正在增加，除北韓、挪威、瑞典、緬甸、以色列、非洲國家莫三比克與尼日等國之外，丹麥自今（2025）年起也將年滿18歲女性納入義務役抽籤範圍。