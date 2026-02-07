瑞士旅遊局推宣傳片 要台旅客「馬上來瑞士」

瑞士推「馬上去瑞士」影片，專為台灣旅客打造。（圖／翻攝自 Youtube 瑞士國家旅遊局）





瑞士國家旅遊局最新宣傳影片，專門為台灣旅客打造，叫作「馬上去瑞士」的影片，向台灣旅客招手。

螢幕上，繁體中文，寫著馬年要來了，瑞士官方這支宣傳片，專門在跟台灣人招手，拿著春聯紅色行李箱，充滿年味，走過皚皚白雪，放上紅色燈籠，連馬匹都要點綴紅色蝴蝶結，透過燈籠意象，穿梭瑞是各個場景，連紅色春聯也特別指示，要倒過來貼。

名為「馬上去瑞士」的影片，是瑞士國家旅遊局特別打造，瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，2025年10個月，來自台灣的旅客在瑞士住宿，已達2萬8279夜次，比上年同期增長9％，台灣赴瑞士旅遊已恢復至疫情前水準，今年三月還打算在台北，攜手12家旅遊夥伴，舉行瑞士旅遊周的活動，瞄準台灣旅客要讓瑞士成為下一個，台灣人心中最愛的旅遊景點。

