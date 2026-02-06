瑞士旅遊局攜手台灣在地夥伴 3/15 一起玩瑞士 Swiss Travel Weekend 親子免費活動開放預約

圖：瑞士國家旅遊局將以「馬」的精神深耕台灣市場。(圖/飛達旅遊提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

2026 年 2 月 6 日，瑞士國家旅遊局於台北飛達旅遊舉辦新春媒體感謝會，感謝台灣媒體長期支持，同時分享最新瑞士旅遊資訊。活動邀請瑞士交通系統及瑞士航空代表共同參與，介紹瑞士旅遊局馬年行銷推廣策略、交通旅遊亮點。

活動中，瑞士國家旅遊局播放了為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》，以沉浸式視聽方式呈現瑞士的自然景觀、城市文化與交通魅力，並向台灣旅客送上新春祝福。影片巧妙串聯瑞士著名景點與交通線路，包括紅紅火火的伯連納列車與冰河列車、張燈結彩的琉森老城、瑞雪紛飛的策馬特、銀裝素裹的少女峰區、龍馬精神的皮拉圖斯山，以及生機勃勃的鐵力士山，呈現瑞士迎春的活力與喜悅。( 觀看影片：https://www.youtube.com/watch?v=6UNW05Dkqyw )

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜女士表示，2025 年前 10 個月，來自台灣的旅客在瑞士住宿夜次已達 28,279，比上年同期增長 9%，台灣赴瑞士旅遊已恢復至疫情前水準。她指出，2026 年為馬年，「馬」象徵勤奮與進取，在瑞士亦代表勇氣與探索精神，瑞士國家旅遊局將以「馬」的精神持續深耕台灣市場，開展多項推廣與合作：

圖：瑞士家庭車廂中的遊樂設施。(圖/飛達旅遊提供)

馬力十足：旅業推廣持續發力；今年 3 月 15 及 16 日，瑞士國家旅遊局將攜手 12 家瑞士旅遊夥伴，在台北舉辦 Swiss Travel Weekend，與台灣旅客及業者近距離互動。

恒久優雅：2026 年首次開展奢華旅遊目的地推廣計畫。

無限自由：突破傳統行銷邊界，積極探索創新與變革。

此次新春媒體感謝會不僅讓台灣媒體了解瑞士旅遊的最新動態，也為即將到來的春季旅遊旺季提供第一手資訊，鼓勵更多台灣旅客規劃前往瑞士的旅行。賀歲影片《馬上去瑞士》也將在瑞士國家旅遊局官方 YouTube 頻道上線。

Swiss Travel Weekend 瑞士家庭旅遊活動開放報名

瑞士不僅以壯麗的景觀和便利的交通系統著稱，更是一個對親子旅行極為友善的國度，16 歲以下兒童可以憑家庭卡（Family Card）免費乘坐火車、巴士、船等公共交通工具。相比於自駕，瑞士的火車旅行為家庭旅客提供了更舒適的選擇，火車上的兒童車廂讓孩子可以自由活動，而家長在孩子放電的同時則可以輕鬆欣賞窗外的美景。

為了進一步推廣瑞士作為理想的家庭旅遊目的地，瑞士國家旅遊局將於 2026 年 3 月 15 日（周日）下午舉辦親子同樂活動。這場活動將透過多項闖關活動，不只有機會拿到過關禮物，還可以在遊戲中讓家庭了解瑞士豐富的自然景點與便利的交通系統，如何為親子旅遊創造無與倫比的體驗。只要通過指定關卡數，還可以免費品嘗到瑞士起司、巧克力、冰淇淋等點心。活動名額有限，採預約報名制，活動詳情與報名請見官方活動網頁：https://www.taipeitravelmart.com/