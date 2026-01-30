「瑞士核地堡」藏7500億黃金！揭地表最強買家 比多國央行還會買

財經中心／施郁韻報導

國際金價屢飆高。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

在避險資金瘋狂湧入下，貴金屬市場上演「史詩級行情」，價格屢創歷史新高，一度短暫觸及每盎司5600美元。黃金價格上漲，各國央行戰略配置黃金外，加密貨幣巨頭Tether購買黃金的規模，超過多個國家的央行，黃金價值約240億美元（約新台幣7513億元），相當驚人。

外媒報導，加密貨幣巨頭Tether每週悄悄狂掃1到2噸實體黃金，儲存規模飆升至140噸，約240億美元（約新台幣7513億元），這批黃金並非存放在一般銀行，而是深藏在瑞士一處冷戰時期興建的核掩體中。

瑞士境內仍留存約37萬座冷戰年代興建的核掩體，幾乎早已廢棄。不過其中一個核掩體，被改造為鋼門防護的金庫，成為Tether儲藏黃金的私人金庫。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師指出，Tether成為央行之外最大的黃金買家之一，甚至能與韓國、匈牙利、希臘等國的央行匹敵，近期Tether還從滙豐延攬2名資深黃金交易員，將進入黃金交易市場。

