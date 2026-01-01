瑞士滑雪勝地跨年夜火災：數十人遇難 近百人受傷

（德國之聲中文網）火災發生在瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克朗-蒙塔納（Crans-Montana）。瑞士警方表示，估計有數十人死亡，約100人受傷，其中大多數傷勢嚴重。警方稱，這起悲劇發生在當地時間凌晨1點30分左右，地點是一家名為“Le Constellation”的酒吧。警方已排除襲擊的可能性，初步認定為火災事故。

瑞士官方代表表示，在這個國際知名的滑雪勝地，死傷者中可能包括外國游客。他們呼籲公眾不要對火災原因妄加猜測，以示對遇難者家屬的尊重。據稱，當地動員了10架直升機和40輛救護車參與救援。瓦萊州州政府負責人馬蒂亞斯·雷納（Mathias Reynard）指出，許多人燒傷嚴重。瓦萊州醫院的重症監護室已滿，部分病人正被轉送至其他醫院。

事故發生後，克朗-蒙塔納上空已被設為禁飛區。有目擊者稱，在位於約100公裡外的日內瓦大學醫院，每隔幾分鐘就有緊急醫療直升機降落。

瑞士方面還請求意大利邊境的民防部門協助。意大利山地救援隊表示，應瑞士請求，一架搭載山地救援專家和醫護人員的直升機自凌晨6點起已投入救援行動。

意大利外交部援引瑞士警方消息稱，死亡人數可能達到約40人。瑞士當局表示，已為受影響家庭設立接待中心和求助熱線。

