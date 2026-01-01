瑞士滑雪勝地跨年派對驚傳爆炸 酒吧陷熊熊烈火！數人罹難

瑞士克萊恩蒙塔納的一間名為「Le Constellation」的酒吧跨年舉辦派對，但1月1日凌晨突然發生爆炸，造成多人傷亡。（圖／翻攝自X／visegrad24）

瑞士知名阿爾卑斯山滑雪度假勝地瓦萊州（Valais）克萊恩蒙塔納跨年夜驚傳重大爆炸事故，當地一間深受遊客歡迎的酒吧原本正舉辦跨年派對，凌晨突然發生爆炸並引發猛烈火勢，造成多人死亡與受傷。警消迅速趕抵搶救，但瑞士警方目前仍在釐清爆炸原因，暫時無法確認實際傷亡人數。

綜合外媒報導，這起爆炸發生於當地時間1月1日凌晨約1時30分，地點為克萊恩蒙塔納的一間名為「Le Constellation」的酒吧，當時正值跨年慶祝時段，酒吧內聚集不少民眾與觀光客，未料突如其來的爆炸撕裂建築結構，隨後引發大火，現場一片混亂。

瓦萊州警方發言人證實這起事故，並表示已知現場有多人受傷，甚至有數人不幸罹難，但具體人數仍待進一步確認。另外，發言人強調，警方與消防單位第一時間趕抵現場，全力投入搜救與滅火行動。

瑞士國家廣播公司RTS指出，事故疑似涉及一連串爆炸，火勢迅速吞噬整棟建築。社群上也流出事故畫面，可見酒吧陷入熊熊烈火之中，周邊聚集大量救援人員與消防車輛，場面十分駭人。

瓦萊州警方表示，救難人員已出動多輛救護車，並調派「冰河航空」（Air-Glaciers）直升機協助空中救援與傷者後送，確保傷者能盡快送醫治療。警方目前已封鎖事故現場，並展開全面調查，以釐清是否涉及人為因素或其他安全隱患。

克萊恩蒙塔納是瑞士著名高級滑雪度假勝地，長年吸引大量國際觀光客。此次跨年夜爆炸事件震驚當地，也引發外界對旅遊安全的高度關注。相關單位表示，將在確認安全無虞後，對外公布更多調查結果。

