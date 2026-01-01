瑞士滑雪勝地酒吧慘劇！疑蠟燭燒天花板釀禍

▲瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的一家酒吧，今（1）日凌晨發生爆炸火警，造成至少數十人死亡、約100多人受傷。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的一家酒吧，今（1）日凌晨發生爆炸火警，由於當時聚集了許多民眾慶祝跨年，死傷規模慘重，當地已宣布進入緊急狀態，以利後續調動一切必要資源。目前起火原因仍在調查，但警方已排除是遭到攻擊，認定是意外。而有倖存者指出，火災起因是蠟燭之類的東西點燃天花板，導致火勢一發不可收拾。

根據《天空新聞》報導，瑞士警方約在當地時間凌晨1點30分左右接獲報案，得知酒吧發生火警，隨即趕往現場救援。由於火勢猛烈，加上店內聚集大量民眾，死傷相當慘重，目前已知有數十人死亡，100多人受傷，且死傷中包括多位外國籍遊客。之前義大利外交部曾透露死者達到40人，但瑞士警方並未鬆口證實，僅稱死者數十人，不過由於傷者中許多人遭遇嚴重燒傷，因此死亡人數很可能再增加。

目前當地醫療系統已經完全滿載，部分傷者必須被轉移到其他地區的醫院，因此周邊地區的醫療機構也開始動員。當局宣布進入緊急狀態，封鎖事發現場，並在上空設立禁飛區，以利後續調度安排一切資源，全力投入善後工作，現在已動用至少10架直升機和40輛救護車協助傷患移動。

至於起火原因，警方目前表示還在調查中，但已經排除是恐怖攻擊或者是任何形式的人為攻擊。有倖存者表示，火災是由於服務員將裝有蠟燭的香檳酒瓶舉得過高，點燃天花板所引起。但也有其他倖存者說，有人在店內燃放鞭炮，所以才引發火勢。另外倖存者也指出，由於酒吧十分擁擠，因此起火後許多人花了很長時間才能逃出來。無論如何，詳細案發狀況仍有待當局進一步調查釐清。

