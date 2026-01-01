瑞士滑雪勝地酒吧爆炸 多人死傷

記者丘學陞／綜合報導

「德國之聲」（DW）1日報導，瑞士克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間名為Le Constellation的酒吧在跨年夜發生爆炸，造成數十人死亡、多人受傷的憾事，目前警方尚在調查事故原因，並呼籲大眾避免非必要就醫以降低醫療機構負荷。

報導指出，深受遊客歡迎的Le Constellation位於阿爾卑斯山滑雪勝地，其在跨年夜時擠滿迎接新年的顧客，未料卻遭遇爆炸，當場造成多人死亡，傷者多遭受嚴重燒燙傷，周遭多家醫療院所也因大量患者湧入而不堪負荷，當局則在克蘭蒙丹納設下禁飛區，以利將傷患轉運，但情況仍不容樂觀。

克蘭蒙丹納警方經初步調查，先行排除攻擊行為，並認為可能是煙火引發火災後導致爆炸，同時指出意外當下約有100餘人在Le Constellation慶祝新年，因此造成大量死傷。

Le Constellation發生爆炸意外，釀成大量傷亡，有關單位則封鎖現場持續進行調查。（達志影像／路透社）