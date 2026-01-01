瑞士滑雪勝地酒吧爆炸！釀數十死、100多傷
[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的一家酒吧，今（1）日凌晨發生爆炸，由於當時聚集了許多民眾慶祝跨年，死傷規模慘重，當地警方在最新記者會中證實，造成至少數十人死亡、約100多人受傷，且死傷名單中包括多位不同國籍的觀光客，但是目前還沒有辦法提供更多細節。
根據《BBC》報導，瑞士警方在記者會中表示，約在當地時間凌晨1點30分左右接獲報案，有民眾稱看到「酒吧在冒煙」，相關單位立即趕往現場處理，所有人都對新年伊始發生的這起不幸意外感到震驚與傷痛。
爆炸的原因仍待調查，但是警方相信與恐怖攻擊無關，之前有消息稱跨年活動的煙火是造成爆炸的原因，但警方並未證實這一點，僅稱目前仍在調查釐清中，不過警方反覆強調這並非人為爆炸裝置所引發的意外，與恐怖攻擊無關。
警方表示，目前還需要時間才能釐清死傷者的身份以及確切人數，現在能確定的就是至少數十人死亡，約100多人受傷，且傷者中許多人嚴重燒傷，死傷人數中有許多來自其他國家的旅客。之前有說法稱死亡人數達到40人，但是警方被記者追問時依舊回答現在知道的就是「數十人」死亡。
度假勝地跨年夜成惡夢
事故酒吧是一家擁有超過40年歷史的老店，在當地並非以豪華聞名，但是非常受到民眾歡迎，酒吧內有許多電視螢幕，人們經常會去那裡看足球比賽，跳舞同歡。酒吧最多可容納300人，目前還不知道事發當時到底有多少客人在裡面，但是考慮到適逢跨年夜，可以合理假設酒吧應該是相當於客滿的狀態。
目前救援行動仍在進行中，該區域已被封鎖禁止進出，且上空也設立禁飛區。由於需要處理的傷患太多，部分人不得不被轉移到其他地區的醫院以接受緊急治療。警方呼籲當地民眾現在應盡量避免給予醫療機構增加負擔，讓醫護人員能夠專心工作。
