瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 恐數十人死亡、逾百人傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨發生爆炸，瑞士媒體指出，死傷相當慘重，恐有數十人喪命、逾百人受傷。警方表示，爆炸發生時，酒吧內有超過100人正在歡慶新年。當局已展開調查，目前傾向認定是火災，但爆炸原因仍不明。

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨發生爆炸，至少釀成10人喪生、10人受傷。（Photo by MAXIME SCHMID/法新社/Getty Images）

瑞士《展望報》（Blick）引述現場一名醫師的話說，死亡人數恐達「數十人」。《訊息者報》（Le Nouvelliste）指出，消息人士形容「傷亡相當慘重」，約有「40人死亡、100人受傷」。

瑞士媒體發布的影像顯示，一棟建築烈焰沖天。一名來自美國紐約的遊客拍下酒吧冒出橘紅色火焰的畫面，還說人群在黑暗中尖叫、四處奔逃。媒體推測這起事故可能是現場燃放煙火所致，但警方表示爆炸原因仍不明。

英國廣播公司（BBC）報導，克蘭蒙丹納（Crans Montana）安全官員指出，這樁慘劇涉及多個不同國籍的人士，但未提供更多細節。

瓦萊州（Valais canton）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）說，調查正在進行中，「目前我們傾向認定是火災，任何時候都不存在攻擊的可能性」。她還說，當局正努力識別受害者身分，並盡快將遺體交還家屬。

綜合法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）、英國《鏡報》（The Mirror）和英國天空新聞網（Sky News）等媒體報導，瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）警方發言人拉蒂翁（Gaetan Lathion）稍早告訴記者，「發生了一件起源不明的爆炸⋯我們看見有許多人受傷，也有許多人死亡」。

拉蒂翁說，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在一間名為Le Constellation的酒吧。這家酒吧深受遊客歡迎，事發時民眾正在歡慶新年。根據網站資料，這間酒吧室內可容納300人，露台可再容納40人，當時有超過100人齊聚在此慶祝新年。

警方也發布聲明表示，已啟動重大緊急應變行動，該地區全面封鎖，並在克蘭蒙丹納上空實施禁飛令。

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨發生爆炸，警方表示，當時酒吧內有超過100人正在歡慶新年。（Photo by MAXIME SCHMID/法新社/Getty Images）

一名自稱住在附近的居民告訴瑞士報紙《24小時》（24 heures）：「當時正在舉行熱鬧的派對…人群在音樂聲中暢飲香檳。」他說，相關消息傳開後，輕鬆氣氛瞬間消失，人們開始聚集在街上。「我們可以聽見遠處傳來的警笛聲。我周圍的人都很震驚、擔心，沉默不語。」

另一人告訴《24小時》：「整晚都聽得到直升機的聲音。在施放煙火的情況下，我們一開始還不曉得發生了什麼事。然後我們看到濃煙冒出…太可怕了，有好多年輕人都去那間酒吧跨年。」

克蘭蒙丹納是高級滑雪度假城鎮，距離瑞士首都伯恩（Bern）約兩小時車程。

責任主編：于維寧