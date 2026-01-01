瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 恐數十死逾百人傷

（中央社瑞士克蘭蒙丹納1日綜合外電報導）瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧今天凌晨發生爆炸，瑞士媒體指死傷相當慘重，恐有數十人喪命、逾百人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，克蘭蒙丹納（Crans Montana）安全官員指出，這樁慘劇涉及多個不同國籍的人士，但未提供更多細節。

瓦萊州（Valais canton）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）說，調查正在進行中，「目前我們傾向認定是火災，任何時候都不存在攻擊的可能性」。她還說，當局正努力識別受害者身分，並儘快將遺體交還家屬。

瑞士「展望報」（Blick）引述現場一名醫師的話說，死亡人數恐達「數十人」。

「訊息者報」（Le Nouvelliste）也說，消息人士形容「傷亡相當慘重」，約有「40人死亡、100人受傷」。

瑞士媒體發布的影像顯示，一棟建築烈焰沖天。一名來自美國紐約的遊客拍下酒吧冒出橘紅色火焰的畫面，還說人群在黑暗中尖叫、四處奔逃。

媒體推測這起事故可能是現場燃放煙火所致，但警方表示爆炸原因仍不明。

警方發言人指出，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在一間名為Le Constellation的酒吧。根據網站資料，這間酒吧室內可容納300人，露台可再容納40人，當時有超過100人齊聚在此慶祝新年。

警方聲明補充說，重大緊急應變行動已經啟動。

爆炸發生數小時後，多輛救護車仍在酒吧外，破碎的窗戶清晰可見，「空氣中仍瀰漫著一股燒焦味」。

一名自稱住在附近的居民告訴瑞士報紙「24小時」（24 heures）：「當時正在舉行熱鬧的派對…人群在音樂聲中暢飲香檳。」

他說，相關消息傳開後，輕鬆氣氛瞬間消失，人們開始聚集在街上。「我們可以聽見遠處傳來的警笛聲。我周圍的人都很震驚、擔心，沉默不語。」

另一人告訴「24小時」：「整晚都聽得到直升機的聲音。在施放煙火的情況下，我們一開始還不曉得發生了什麼事。然後我們看到濃煙冒出…太可怕了，有好多年輕人都去那間酒吧跨年。」（編譯：劉文瑜）1150101