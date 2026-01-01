瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡、逾百人傷
瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨1時30分發生爆炸，瓦萊州警方表示，現場有超過100人正在參與新年慶祝音樂會，爆炸造成數十人喪生，逾百人受傷，人數可能持續增加。當局初步研判，爆炸可能是慶祝火炬所致，全案仍在調查中。
克蘭蒙丹納位於瑞士法語區瓦萊州（Kanton Wallis），是瑞士豪華頂級度假勝地。爆炸案發生後，當地多家醫院在第一時間全數動員，收容嚴重燒燙傷患者，但加護病房立刻爆滿。10架醫療直升機以及大量救護車被緊急調派至高山地區，全國醫院正收治嚴重燒燙傷患者。
警方立刻為家屬設立協助熱線，並宣布事涉區域完全封鎖，同時在克蘭蒙丹納上空畫設禁飛區。
瓦萊州政府今天上午10時舉行記者會說明，目前有數十人喪生，約100人受傷。經記者多次追問，當局仍未詳細提供此次事故的罹難人數。州政府表示，由於正在進行相關調查，同時須顧及受難者家庭的感受，因此暫不對外說明更多細節，初步研判爆炸原因可能是慶祝火炬導致。
瓦萊州總檢察長畢羅（Béatrice Pilloud）表示，州政府已向鄰近各州請求協助，以進行火災罹難者的身分確認工作，受難民眾可能包含外國遊客，當局正努力識別受害者身分，並盡快將遺體交還家屬。
綜合法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）、英國《鏡報》（The Mirror）和英國天空新聞網（Sky News）等媒體報導，瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）警方發言人拉蒂翁（Gaetan Lathion）稍早告訴記者，「發生了一件起源不明的爆炸⋯我們看見有許多人受傷，也有許多人死亡」。
拉蒂翁說，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在一間名為Le Constellation的酒吧。這家酒吧深受遊客歡迎，事發時民眾正在歡慶新年。根據網站資料，這間酒吧室內可容納300人，露台可再容納40人，當時有超過100人齊聚在此慶祝新年。
一名自稱住在附近的居民告訴瑞士報紙《24小時》（24 heures）：「當時正在舉行熱鬧的派對⋯人群在音樂聲中暢飲香檳。」他說，相關消息傳開後，輕鬆氣氛瞬間消失，人們開始聚集在街上。「我們可以聽見遠處傳來的警笛聲。我周圍的人都很震驚、擔心，沉默不語。」
另一人告訴《24小時》：「整晚都聽得到直升機的聲音。在施放煙火的情況下，我們一開始還不曉得發生了什麼事。然後我們看到濃煙冒出⋯太可怕了，有好多年輕人都去那間酒吧跨年。」
責任主編：于維寧
