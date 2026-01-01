瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀至少10死10傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨發生爆炸，至少釀成10人喪生、10人受傷。警方表示，爆炸發生時，酒吧內有超過100人正在歡慶新年。當局已展開調查，目前沒有跡象顯示是人為縱火，初步研判可能是煙火所致，該地區已全面封鎖。

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨發生爆炸，至少釀成10人喪生、10人受傷。（Photo by MAXIME SCHMID/法新社/Getty Images）

瑞士媒體《展望報》（Blick）引述警方的話報導，這起爆炸事件至少造成10死10傷，已排除恐怖攻擊的可能性。他說：「我們目前仍處於調查初期，但這是一個國際知名且觀光客眾多的滑雪勝地。」

廣告 廣告

綜合法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）、英國《鏡報》（The Mirror）和英國天空新聞網（Sky News）等媒體報導，瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）警方發言人拉蒂翁（Gaetan Lathion）稍早告訴記者，「發生了一件起源不明的爆炸…我們看見有許多人受傷，也有許多人死亡」。

拉蒂翁說，爆炸發生在凌晨約1時30分，地點在一間名為Le Constellation的酒吧。這家酒吧深受遊客歡迎，事發時民眾正在歡慶新年。

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨發生爆炸，警方表示，當時酒吧內有超過100人正在歡慶新年。（Photo by MAXIME SCHMID/法新社/Getty Images）

瑞士媒體發布的影像顯示，現場一棟建築陷入火海，多輛救護車和消防人員已趕赴現場。拉蒂翁說：「相關處置行動仍在進行當中。」

當局已展開調查，目前沒有跡象顯示火災是人為縱火，初步研判可能是煙火所致。警方在聲明中表示，該地區已全面封鎖，並在克蘭蒙丹納上空實施禁飛令。一名醫師指出，多家醫院已因大量燒燙傷患者湧入而不堪負荷。

克蘭蒙丹納是高級滑雪度假城鎮，距離瑞士首都伯恩（Bern）約兩小時車程。