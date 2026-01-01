瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對火災釀47死115傷！倖存者指仙女棒惹禍

瑞士滑雪勝地一處酒吧慶祝跨年卻發生致命大火造成嚴重死傷。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納納（Crans-Montana）一間酒吧在慶祝跨年時發生大火，這場迎來新年後不到2個小時發生的火災，造成47人死亡，另有115人受傷，其中多數傷勢嚴重。死傷者中有許多來自其他國家的旅客，且大部分是年輕人。當局尚未確認失火原因，但初判應非攻擊所致；現場目擊者指稱是仙女棒引燃天花板。

綜合美聯社等外媒報導，克蘭蒙丹以國際級滑雪場和高爾夫球場聞名，當地一間名為「星座」（Le Constellation）在跨年夜擠滿了人熱鬧非凡，卻在當地時間元旦凌晨1點30分左右發生大火，造成嚴重死傷，瞬間從歡慶場所淪為可能是瑞士近年最嚴重的悲劇現場之一。

廣告 廣告

來自法國巴黎的16歲倖存者克拉維耶（Axel Clavier）回憶酒吧內「一片混亂」。他告訴美聯社，自己的一個朋友已經罹難，還有2、3人失聯。，他沒親眼目睹起火原因，但有看到服務生拿著附有仙女棒的香檳瓶子進來。火災發生後，他感到快要窒息，起初藏在桌子後面，隨後衝上樓，試圖用桌子打破一扇壓克力窗，窗子脫落讓他順利逃生。

克拉維耶在逃生的過程中遺失外套、鞋子、手機和金融卡，他慶幸自己還活著並感嘆：「其他都是身外之物」。另一名年輕男性目擊者向法國BFM電視台（BFMTV）表示，人們為了逃生砸破窗戶，有人傷勢嚴重，驚慌失措的父母開車趕到現場確認孩子是否受困。

這名男性在對街目睹大約20人拚命逃離濃煙與大火，他把自己看到的這一幕形容為恐怖電影。另有兩名女子向BFM電視台指出，她們在酒吧內目睹一名男酒保將一名女酒保扛在肩上，女酒保手持插著蠟燭的酒瓶，而火焰蔓延導致木造天花板坍塌。其中一名女子形容，當時大家瘋狂想逃，從地下室的夜店擠上狹窄樓梯、通過窄門，現場發生推擠。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）表示，這場火災是瑞士過最嚴重的悲劇之一，確認所有罹難者身分需要時間。瓦萊州州政府首長芮納（Mathias Reynard）說，本該是個慶祝與團聚的時刻「卻變成一場惡夢。」傷者人數眾多，導致當地醫院加護病房和手術室很快就滿載。官員研判，火災很可能引發可燃氣體外洩並劇烈燃燒，造成所謂的閃燃或爆燃現象。

瓦萊州（Valais canton）警長吉斯勒（Frédéric Gisler）在記者會上強調，當局正努力確認罹難者身份並通知家屬。瓦萊州檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）則提到，現在談論起火原因仍為時過早，但不存在攻擊的可能性。目前專家仍無法進入火災現場調查，民眾舉行守夜活動悼念罹難者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台東跨年被譽「近代最強」！26萬人線上看張惠妹凌晨一點嗨唱破紀錄

跨年夜天氣如何？哪裡能看到第一道曙光？氣象專家提醒「2地區」民眾帶雨具