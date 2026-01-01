瑞士滑雪勝地酒吧跨年爆炸 已知數十死百人傷

瑞士瓦萊州警察局長吉斯勒說，「在我發言的同時，所有傷者已經妥善安置，根據我們統計，約有100人受傷，其中大部分傷勢嚴重，不幸的是，我們推定有數十人死亡，目前，克蘭地區的主要街道都因為調查需要，進行封閉。」

從一名紐約遊客拍下的畫面中，可以看到當時酒吧因為爆炸發生火災，不少人們一邊尖叫，一邊從酒吧跑出來。

這起爆炸案，發生在當地凌晨1時半，這家名為「星座」的酒吧，突然發生爆炸，造成多人死傷。當地警消接到消息後，動員10架直升機、40輛救護車前往現場救援，而為了配合大規模空中救援，還在滑雪勝地的區域上空，設置了「禁飛區」。

由於不少人嚴重燒燙傷，大多數傷患被送往瓦萊州醫院急救，目前醫院的加護病房，已經爆滿。至於爆炸的原因，當局暫時排除是恐怖攻擊，目前有外媒質疑，當時酒吧裡為了慶祝跨年，曾經不斷施放煙火，很可能是煙火引發爆炸、火災，但詳細原因，還需要進一步調查。