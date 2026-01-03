瑞士滑雪場跨年夜大火奪47命！「16歲高球新星」確認命喪火窟 再過幾天就生日

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

位於瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的酒吧「星座」舉辦跨年派對，卻不幸發生火災，事故累計造成47人死亡、115人受傷，多數罹難者遺體嚴重毀損，身分辨識困難。最新消息指出，一名年僅16歲的高球新星埃馬努埃萊．加萊皮尼（Emanuele Galleppini）確認罹難，他再過幾天就將迎來17歲生日。

位於瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的酒吧「星座」舉辦跨年派對，卻不幸發生火災。（示意圖／Unsplash）

綜合外媒報導，火災發生後，搜救人員已陸續將遺體移出事故現場。官方已排除恐怖攻擊可能，確認為意外，但實際起火原因還有待進一步調查。

由於多數罹難者遺體焦黑難以辨認，身分確認成為後續工作最困難的部分。當地時間2日證實，首位確認身分的死者為來自義大利、現居杜拜，年僅16歲的高球新星埃馬努埃萊．加萊皮尼。義大利媒體透露，他再過幾天就要迎來17歲生日，卻不幸命喪火窟。

當天有不少年輕人參加跨年派對，至今仍有許多罹難者尚未確認身分，部分家屬已在社群平台發佈協尋公告，希望能找到孩子的下落。對此，瑞士政府宣布將舉國哀悼五天，悼念罹難者。

