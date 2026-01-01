瑞士滑雪度假村爆炸慘烈 多達40死100傷

克朗蒙大拿的一處酒吧，在當地時間元旦凌晨發生爆炸。（示意圖／翻攝自pexels）





瑞士滑雪勝地克朗蒙大拿的一處酒吧，在當地時間元旦凌晨發生爆炸，造成嚴重傷亡。當地媒體報導，已經有40人喪生，100人受傷。當局排除是恐怖攻擊，懷疑是跟施放煙火有關。

熊熊烈火不斷竄出，附近民眾紛紛逃離。瑞士滑雪勝地克朗蒙大拿這間酒吧，當地凌晨1時30分聚集了上百人正在慶祝元旦到來，沒想到突然發生爆炸事故，酒吧門口火舌不停竄出。

網路流傳的影片顯示，爆炸的酒吧附近，當時正在舉行的跨年派對，施放大量煙火，疑似因此釀災。

荷蘭：「另一起跨年意外發生在荷蘭。」

熊熊烈火吞噬教堂的尖塔，火勢直衝天際，教堂屋頂已出現部分崩塌，甚至有全面坍塌的風險。

這起火災發生在荷蘭，跨年不久，就在凌晨12點45分，位於阿姆斯特丹有150年歷史的馮德爾教堂，突發嚴重火災，空中還不斷飄落火星，情況危急。儘管消防人員拼命灌救，但火勢實在太過猛烈，顯得杯水車薪。

警方到場，緊急疏散居民，並將火警定調為重大火災。被祝融吞噬的馮德爾教堂，在1879年完工，有近150年的悠久歷史，採新哥德式風格設計，不僅是當地的信仰中心，更是家喻戶曉的文化地標，沒想到跨年夜這場大火付之一炬，荷蘭當局正在調查起火原因。

