瑞士滑雪度假村起火爆炸釀40死百人傷 民眾逃命畫面曝光

【緯來新聞網】瑞士阿爾卑斯山度假小鎮克蘭蒙丹納1日凌晨一間酒吧在跨年期間發生爆炸並引發火災，當地警方表示災情嚴重，正全力進行搜救作業。根據瑞士媒體引述現場消息來源指出，事故可能導致約40人死亡、100人受傷。

瑞士滑雪度假村起火爆炸釀40死百人傷。（圖／AP NEWS）

事件發生於當地時間1時30分左右，爆炸地點為克蘭蒙丹納一間名為「星座」的酒吧。該場所深受旅客歡迎，在跨年夜舉行音樂活動時突然爆炸起火。當局尚未公布起火原因，初步判斷與現場施放煙火可能有關，但警方尚未排除其他可能。



瑞士當局已封鎖爆炸區域並設立禁航空域，防止進一步災情擴大。警方通報指出，現場部署了大量消防與醫療資源，搶救作業仍在持續。瑞士「展望報」報導，一名參與救援的醫師指出，死亡人數可能高達數十人。另一家地方報「新消息報」則援引消息來源稱，初步估計有約40人喪生，另有約100人受到不同程度燒燙傷。事發當時的影像畫面顯示，整棟建築物迅速被火焰吞噬，民眾在濃煙與黑暗中奔逃，現場一片混亂。

