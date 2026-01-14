瑞士滑雪驚悚！雪地驚現人招手 活埋男幸運獲救

（記者許皓庭／綜合報導）瑞士恩格爾貝格（Engelberg）10 日驚傳滑雪活埋意外。37 歲男子馬泰奧（Matteo Zilla）在滑雪途中，目擊平靜雪地竟伸出一隻「求救手臂」，起初他以為只是裝備掉落，靠近才發現一名滑雪者因翻覆遭近 50 公分厚的新雪全身掩埋。馬泰奧火速展開挖掘，成功將受困男子從死神手中救回。整段驚險的救援過程錄影於網路瘋傳，已累積逾 70 萬次觀看。

據了解，救援者馬泰奧的職業為創意總監，他在案發當天前往當地滑雪場活動。當他在雪坡上移動時，眼尖發現遠方厚雪堆中有一截不明肢體在晃動，場面相當詭異。他憶述，現場當日降下約 40 至 50 公分厚的新雪，這種深雪環境雖然適合滑雪，但也潛藏致命危機。馬泰奧本以為是有人不慎遺失了滑雪板才過去協助，沒想到靠近後才驚覺是一起嚴重的活埋事件。

影像顯示，受困男子當時除了手臂與部分腿部露在雪面外，口鼻及身體其餘部位皆被深埋於雪中，完全無法自行脫困。馬泰奧隨即徒手清理對方臉部與身體周遭的積雪，順利讓受困者呼吸到新鮮空氣。獲救男子事後表示，自己當時在滑雪過程中未留意到前方的低矮小樹叢，導致重心不穩翻倒在雪坑中。幸運的是，在馬泰奧的及時援手下，該名滑雪者全身而退，並未受到任何傷害。

圖／受困男子當時除了手臂與部分腿部露在雪面外，口鼻及身體其餘部位皆被深埋於雪中，完全無法自行脫困。（翻攝 matteozilla Instagram）

這起意外事故引發社群媒體廣泛討論，許多網友對馬泰奧的警覺性表示敬佩，直呼若非他熱心上前查看，受困者極可能因低溫或缺氧發生遺憾。當地滑雪專家也藉此提醒，在新雪堆積過厚的區域滑雪時，即便是平整雪面下也可能隱藏樹洞或樹叢缺口，滑雪客應隨時保持警惕，並建議至少兩人同行，以免發生意外時無人能提供協助。

