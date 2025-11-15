瑞士爭取對美關稅降至15% 金條外交立大功

（中央社蘇黎世15日綜合外電報導）美國和瑞士本月初貿易磋商卡關之際，瑞士知名企業高管帶著訂製金條等禮物赴美會見總統川普並允諾對美投資，數日後華府大砍瑞士輸美商品關稅至15%，「金條外交」功不可沒。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，赴白宮橢圓形辦公室拜會川普（Donald Trump）的瑞士企業高管包含精品業者歷峰集團（Richemont）董事長魯柏特（Johann Rupert），和國際大宗商品交易公司摩科瑞能源集團（Mercuria）總裁葉吉（Daniel Jaeggi）。

廣告 廣告

這個瑞士代表團還包括勞力士公司（Rolex）執行長杜福爾（Jean-Frederic Dufour）、私募股權投資公司Partners Group共同創辦人甘特納（Alfred Gantner），以及貴金屬與金融集團MKS負責人夏卡契(Marwan Shakarchi)。

他們致贈川普一塊訂製金條和一座勞力士座鐘，金條刻上45和47兩個數字，象徵川普的總統任期。一名知情人士透露，這個金條和座鐘已獲白宮道德委員會批准，將移交川普的總統圖書館。

兩名知悉此次會面的消息人士形容說，討論氛圍友好而輕鬆，內容包括企業老闆們報告關稅對自家業務的衝擊，隨後討論可以對美國進行哪些投資，以及如何改善美國企業在瑞士的市場准入。

這群高管會後發表聲明說，他們並未與川普進行談判，而是「為雙方政府進行中的談判提供支持」。

這次會面非常成功，川普在社群媒體發文稱讚說「做得非常好」，並且立即下令政府與瑞士當局重啟談判。

僅過了一週多，美國與瑞士昨天宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元（新台幣6兆1140億元）。這使瑞士關稅稅率與歐洲聯盟（EU）國家持平。

該協議還包括瑞士企業將製造業遷往美國，領域涵蓋製藥和黃金冶鍊。瑞士還會降低美國一系列進口產品的關稅，包括工業品、水產以及部分農產品。

白宮透過聲明表示，美國、瑞士和列支敦斯登的目標是在2026年第1季前完成談判，敲定這項貿易協議。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這項協議打破了長期存在的貿易壁壘，並為美國商品開闢了新市場。（編譯：洪啓原）1141115