瑞士獲美國關稅從39%降至15% 承諾對美投資2000億美元

美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元。白宮聲明表示，美國、瑞士和列支敦斯登的目標是在2026年第一季前完成談判，敲定這項貿易協議。

美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元。（示意圖／Getty Images）

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這項協議打破了長期存在的貿易壁壘，並為美國商品開闢了新市場。他樂見「瑞士的大規模投資，將有助於減少我們在製藥和其他關鍵領域的逆差」，並將在美國創造數以千計的就業機會。

廣告 廣告

白宮在聲明中指出，在瑞士承諾對美國投資的2000億美元中，至少有670億美元將在2026年到位。

路透社報導，這筆總額包括先前對美國的投資承諾，例如來自製藥商羅氏大藥廠（Roche）的500億美元和諾華（Novartis）的230億美元，以及工程集團ABB和鐵路設備製造商施泰德（Stadler）的承諾。

白宮表示，除了瑞士對美國最大的出口產品藥品外，在美國生產的投資還將針對醫療器材、航太和黃金製造業。

瑞士經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）在宣布這項協議時說：「這項協議使瑞士與歐盟處於平等地位，並將關稅水準從39%降至15%。」這項協議影響了瑞士約40%的出口。

帕姆蘭補充說：「當然，我們更希望（這2000億美元）投資在瑞士。這就是為什麼聯邦委員（Federal Council）會同時正在盡一切努力，研究如何為我們的企業降低成本。」