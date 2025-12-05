瑞士百年文化「約德爾唱法」 申請列非物質文化遺產

演唱者悠揚的樂聲，在瑞士田園風光傳遞，這是瑞士知名的「約德爾唱法」。這種唱法最早是山區牧童用來傳遞訊息的高聲呼喊，如今已成為瑞士文化象徵。

瑞士政府已正式向聯合國教科文組織「UNESCO」提出申請，希望外界看見這項傳統，已從民俗走入現代舞台。無論在爵士、古典到藍草音樂，都能聽見約德爾的存在。

盧塞恩藝術大學教授、約德爾教師拉絲說明，「瑞士約德爾唱法的典型特徵，是運用不同的音色，也就是我們所說的音域。我們會在頭聲和胸聲之間切換，頭聲通常以母音『u』組合發音，胸聲則以母音『o』組合發音，最典型的就是這兩種音色之間的轉換。」

如今約德爾唱法在全瑞士，約有780個團體、超過1萬2000名參與者，形成獨特、跨世代的文化能量。

學者指出，瑞士的約德爾比鄰國更具技術性，不論北部阿彭策爾偏柔和的旋律，或中部較短促強烈的唱腔，都展現各地文化差異；更重要的是，約德爾已不只是傳統聲響，而是瑞士人共同認可的「第五種語言」，象徵民族身分，也展現跨越語言藩籬的凝聚力。

瑞士聯邦文化局科學顧問維勒米耶指出，「約德爾唱法與慶祝活動和儀式息息相關，也與山脈和高山牧場意象相連，因此在瑞士的形象塑造當中占據重要的地位，它既具有傳統特色，又非常現代，在當今的爵士樂和當代音樂中都能找到它的身影，這就是約德爾唱法的魅力所在，它以多種不同的文化形式呈現。」

近年來有越來越多年輕人投入約德爾唱法，從民間社團到大學課程，都能看到新一代歌手。對許多青年而言，約德爾不只是傳統技藝，也是職涯與文化認同的一部分。

約德爾唱法學生絲黛德蔓表示，「因為家族因素，我14歲開始練唱，我充滿熱情，我現在能以專業方式持續練唱，真是太棒了。」

瑞士約德爾是否能在今（2025）年底，正式列入「人類非物質文化遺產」，預計12月中旬UNESCO委員會將公布結果；無論決議為何，這項源自山谷的歌聲，早已是瑞士文化最獨特的符號之一。