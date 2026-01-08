瑞士百達資產管理1月展望！續加碼股票、黃金 點名新興市場、4大產業

瑞士百達資產管理發表1月市場展望，持續加碼股票，並預期新興市場股票將在進一步降息和健康經濟成長的帶動下，持續擴大漲幅；股票區域和產業部分，持續加碼瑞士股票、中國股票及新興市場股票，理由來自估值具吸引力與基本面支撐，同時偏好醫療保健、金融、資訊科技以及通訊服務等產業。

債券部分，瑞士百達資產管理維持減碼，因為目前的市場環境整體仍偏向有利於風險資產。不過，新興市場債券可望受惠穩健的經濟成長、較高的大宗商品價格以及新興市場貨幣升值；相對地，百達對美國公債保持謹慎態度，因為市場很可能高估未來降息的幅度與空間。

瑞士百達資產管理的估值模型，對風險資產仍持正面看法。預計未來12個月，股票將有中個位數的報酬率，主要受強勁的企業盈餘成長帶動，但部分被本益比小幅收縮所抵銷。

瑞士百達資產管理認為，美股估值偏高，標普500指數目前本益比為22倍，遠高於歷史平均的16倍左右，因此對美股維持持平立場；用來衡量美股風險溢酬的指標（即投資人持有股票相較於債券應獲得的額外報酬）目前仍在2%多、近3%的水平，屬於歷史低檔，但若跌破2%，才會考慮減碼美股。

瑞士及歐洲其他地區的股票估值具吸引力，而日本股市經歷去年日經指數雙位數上漲後，現被評為合理價位。

技術面與市場情緒指標顯示，投資人對新興市場資產的需求強勁，而美國股票的持股部位則處於較高水位。雖然股票估值偏高，但尚未達到極端水準，加上流動性充裕，至少在2026年第一季仍有利於風險資產，股市仍有進一步上漲的空間。

人工智慧（AI）相關的股票，近年來推動全球股市的上漲。即使過去幾個月有所修正，瑞士百達資產管理認為估值依然偏高。不過，隨著市場對企業獲利品質的疑慮增加，以及對依賴舉債投資的擔憂，這一領域開始回歸理性。考量到整體產業的獲利表現強勁，目前仍然加碼科技與通訊服務類股。

瑞士百達資產管理同時維持加碼醫療保健業，隨著政策不確定性降低，以及併購活動的強勁回升，有利釋放醫療保健產業中尚未反映於股價的潛在價值，同時也能作為AI股票大幅修正時的避險工具。

此外，瑞士百達資產管理也持續加碼金融類股，預期將受惠於川普政府推動的金融業放寬監管的政策，以及仍揮之不去的通膨風險；這些因素應有助於維持收益率曲線相對陡峭，從而提高銀行放貸利差。

瑞士百達資產管理認為，市場對美國聯準會進一步降息的預期過於樂觀；預計未來的貨幣寬鬆將僅限於購買短期國庫券（T-bill），而非市場預期的再降息2到3次（每次25個基點）。若經濟成長優於預期或通膨降溫停滯，都可能推升美國公債殖利率，這也支持對美國國債維持低配的立場。

歐洲方面，瑞士百達資產管理認為通膨與成長組合更為有利，因此偏好歐洲非投資等級債券，多於美國非投資等級債券。估值模型顯示，美國非投資等級債券債已接近極高估值區間。

瑞士百達資產管理持續加碼新興市場當地貨幣債券及新興市場企業債。聯準會購買短期國庫券可能對新興市場資產帶來正面影響，對美元則偏負面。預期未來幾個月美元兌歐元及瑞士法郎將走弱。

瑞士百達資產管理同時維持對黃金的加碼。儘管金價處於歷史高點，模型顯示估值偏高但尚未到極端水準。總經趨勢有利於黃金，包括實質利率走低、美元疲軟及地緣政治風險升高，這些因素都支撐了黃金需求。

新興市場央行的購金需求及黃金ETF資金流入依然強勁，而美國私人投資組合對黃金配置的逐步增加，也可能進一步推升金價。

