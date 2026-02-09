瑞士百達資產管理2月展望！續加碼股票 點名新興市場

瑞士百達資產管理發表2月市場展望，持續加碼股票，並預期更寬鬆的貨幣與財政政策應有助股市延續漲勢，預計新興市場股票最能受惠於美元走弱、國內成長韌性及AI主題的帶動，短期內將進一步領先其他市場。

百達持續加碼瑞士股票、中國股票及新興市場股票，理由來自估值具吸引力與基本面支撐，同時偏好醫療保健、金融、資訊科技以及通訊服務等產業。

百達特別看好韓國、台灣和中國等市場的新興市場科技與通訊服務類股。這些企業將受惠於AI硬體和半導體的強勁需求，以及地緣政治和貿易緊張下供應鏈重組帶來的利多。隨著AI行情從美國少數科技巨頭擴散，使新興市場的硬體和半導體股票皆可受惠。

同時，中國股票應可進一步受惠於持續的監管、貨幣與財政政策寬鬆，以及美中貿易關係的暫時改善。

在產業配置方面，科技與通訊服務仍是百達的核心加碼部位，偏好供應晶片、伺服器、數據中心硬體以及雲端和網路儲存設備的公司。相較之下，軟體公司則因運算成本上升及AI等級晶片和記憶體供應有限，短期內面臨壓力。

百達將工業類股調升至加碼，預期該產業將受惠於全球資本支出增加、歐洲公共支出提升以及強勁的經濟成長動能。

醫療保健產業也因其防禦性特質（能有效對抗市場下檔風險）及具吸引力的估值而持續加碼；在百達的全球估值評分卡中，該產業仍是最便宜的。併購活動增加，大型醫療與製藥公司收購小型創新企業以取得新技術並降低成本，也有助為股東釋放價值。

更強勁的成長動能和更陡峭的債券殖利率曲線，整體上有利銀行和保險公司，因此百達持續加碼金融類股。但投資人越來越需要謹慎選擇標的，特別是在美國，例如美國政府推動讓生活金融服務更可負擔，例如限制信用卡利率和費用，或收緊房貸規範，可能壓縮銀行的收入和獲利能力；與選舉相關的言論和法律風險也可能對部分金融機構產生更大影響。

固定收益和貨幣部分，百達對日本公債維持中性立場，並認為殖利率仍有進一步上升風險；美國公債則維持減碼。

美元走弱，支撐百達持續加碼本地新興市場債（不含中國）、瑞士法郎及黃金。

