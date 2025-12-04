瑞士百達2026投資展望！估全球股市報酬率5％ 新興市場成焦點

瑞士百達資產管理發表2026投資展望，研判在AI投資循環延續與供應鏈資本支出外溢的帶動下，全球股市有望維持正報酬，約為5％，其中，新興市場不僅受惠於科技需求與美元走弱，加上當地資本市場成熟與基本面改善，預計將成為表現最亮眼的資產類別。

相對之下，已開發國家政府公債殖利率可能在通膨與財政赤字壓力下小幅走高，而美元則在利差收斂與政策不確定性下持續偏弱，促使資金重新評估股、債與匯市的整體配置。

瑞士百達資產管理認為，未來一年，全球經濟將處於某種程度的「甜蜜點」，這可能反映在股市的表現上，預計2026年全球股市報酬率約為5%。

瑞士百達資產管理預期以下市場將優於MSCI世界指數：

歐洲的中型企業與歐洲價值股票、美國成長股票，尤其是新興市場整體股票。百達也建議加碼高品質企業股票的配置—這些企業具有穩定的獲利成長與高獲利能力，可作為應對任何總經或地緣政治不確定性的避險工具。

新興市場的中期投資前景清晰：強勁的長期成長前景與具吸引力的估值。

以印度為例，當地投資人如今持有約18.5%的股市市值，這是20多年來的新高，且已超越了外資投資組合（FPI）的持股比重。這代表印度對變動劇烈的外資依賴程度降低，股市波動度也有望因此下降。

歐股方面，看好以本土經濟為主的股票，特別是中型股。儘管歐洲各國—尤其是德國，宣佈了龐大的財政支出計畫，但依照百達的模型，歐股目前仍然相當便宜。若調整產業結構差異，歐洲股市相對美股仍有約 25% 的折價，而在新冠疫情與烏俄戰爭之前，典型的折價幅度僅約 10%。這等於為正面驚喜設定了一道很低的門檻：只要德國承諾的部分公共支出真正落地，歐股就可能迎來可觀漲幅。

美股方面，儘管外界普遍擔憂川普總統的移民打擊與提高關稅政策可能帶來停滯性通膨風險，但美國經濟仍然展現出韌性。雖然尚未完全脫離險境，但美國企業獲利的前景相對樂觀。

產業方面，百達認為AI投資週期仍有進一步發展的空間。

美國核心AI股票目前的本益比約為30倍。雖然這高於整體市場約22倍的水準，但與網路泡沫時期超過100倍的估值相比，仍算溫和。部分估值是具基本面支撐的：這些 AI 龍頭企業的季度獲利成長率大約比標普500其他成分股高25個百分點。

這個差距一旦收斂，確實是關鍵風險，但只要 AI 生態系在未來兩年仍能維持約 20% 的獲利成長，現有估值就可被合理化，也有理由預期這些股票會持續勝出大盤。

另一個正面因素是，到目前為止，AI 資本支出熱潮主要是靠企業自身的營運現金流來支撐，而不是大量依賴增發股票或舉債融資，儘管後者目前有所增加。

瑞士百達資產管理認為，儘管AI相關股票尚未進入泡沫階段，但對於「非驚奇七」的一些大型科技股仍有理由保持謹慎。百達稱這些股票為「卓越20」，這些股票在2025年大幅上升，但獲利成長並未同步跟上，因而使它們可能暴露在突然、劇烈回調的風險之下。

另一方面，瑞士百達資產管理認為，市場出現大幅上漲追高的可能性（25%）略高於重大修正的可能性（20%）。散戶對AI產業前景仍可能出現最後一波狂熱情緒，而依照過往經驗，這種氛圍仍足以把股市再推升一段。如果美國政府進一步施壓聯準會採取更激進的降息行動、向市場注入大量流動性，這種情境就更有可能發生。

百達認為，明年市場的焦點不僅限於AI。在經歷了一段長期的表現落後，具備穩定獲利、高獲利能力與低負債的高品質股票，可能重新扮演在市場波動期間保護投資組合的角色。製藥公司特別值得關注，因為有關藥品定價的負面消息大多已被市場消化，而產業（併購活動增加）與總經（成長趨緩）因素的共同作用，可能釋放該領域的顯著價值。

在其他產業中，百達也看好科技、金融與工業，這三個產業均有望實現強勁的獲利成長。除了這些亮點外，英國市場提供了以較低成本對抗停滯性通膨風險的機會，並具有吸引人的股息收益率。

總體經濟方面，百達預測全球GDP增速將達到2.6%，大致與長期經濟成長率吻合，這將有助抑制通膨壓力。需注意的是，美國經濟表現將落後於其他主要經濟體，預計美國經濟成長將略低於潛在水準，GDP成長將從2025年的1.8%下降至1.5%，而通膨率則將從2.9%上升至3.3%。

考量到美國在全球市場中的重要性，這可能對股市形成一定的壓力。

瑞士百達資產管理認為，儘管川普政府試圖削弱聯準會獨立性，百達預計聯準會將採取比市場預期更少的降息行動。預測到2026年底，利率僅會再降息一次至3.75%。這可能會讓債市感到失望，因為市場普遍預期利率將降至3%。這也可能對使股市表現不穩定，特別是美股目前的估值偏高—循環調整後本益比達到40倍，僅比網路泡沫高峰期低10%。

瑞士百達資產管理認為，政府公債與企業債的估值同樣不具吸引力。根據計算，美國的綜合風險溢酬（涵蓋股票、政府公債與企業債）為2000年以來的最低水準，而在此之前則是1974年。這顯示未來幾年所有主要資產類別的回報可能低於平均水準。

固定收益方面，儘管債券的長期熊市似乎已經結束，但美國、歐元區與英國的核心通膨略高於央行目標，可能對殖利率造成一定的上行壓力。瑞士百達資產管理認為，美國公債無疑仍是投資者的核心持倉，但若美國通膨因關稅、勞動力市場緊俏與財政刺激而升溫，公債也可能面臨負面衝擊。預計投資者將繼續以黃金作為避險工具，不過，由於金價已大幅上漲，也因此百達略為降低在這一資產的部位配置。

百達認為，黃金仍是具有戰略意義的避險資產，因此選擇在多元資產組合中保持高達5%的超配。然而，經歷了2025年的亮眼表現後，黃金的進一步漲幅可能會較為溫和，因為美國通膨可能在2026年上半年達到高峰，而經濟成長則預計在下半年回升。

匯市方面，百達的主要觀點是預期美元在2026年將下跌約5%。這反映了美國與其他已開發市場政府債券之間殖利率差距可能收斂，也符合對美元長期走弱的預期。

然而，如果聯準會屈服於政治壓力，提供超出必要的刺激措施，美元可能進一步大幅貶值。在最壞的情況下，聯準會政策的過度寬鬆可能導致美元出現兩位數的跌幅。

另外，百達預期歐元與日圓將成為美元走弱的主要受益者。這兩種貨幣目前被低估，而且它們與美國之間的經濟成長差距預計在未來一年將縮小，進一步支撐歐元與日圓的走勢。

瑞士法郎因其防禦性特質，長期來看仍維持升值趨勢，不過，由於預期明年歐元區經濟成長將快於瑞士，百達估計瑞郎兌歐元的匯價在未來一年會略為走弱。

至於英鎊，仍持審慎態度，主要因為英國經濟持續疲弱，加上英國央行貨幣政策相對寬鬆；同時，按貿易加權匯率來看，英鎊已回到脫歐前的大致水準。

