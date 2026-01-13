瑞士示警新型網路詐騙 假購物網站售中製商品盜個資

（中央社記者郭芳君蘇黎世13日專電）瑞士每年從歲末起進入購物旺季，社群平台也會湧現以溫馨故事包裝的「老店精品清倉大拍賣」貼文，吸引民眾搶購。瑞士警政署網路犯罪部門指出，這些多半是詐騙，寄出的是中國製劣質商品，目的是竊取消費者的付款資訊與個資。

根據瑞士媒體每日廣訊報（Tages-Anzeiger）報導，隨著人工智慧技術進步，這類假冒「老店清倉」貼文近年在瑞士社群平台大量出現。這些「精品店」實際上並不存在，而是詐騙集團利用AI生成照片與故事，販售低成本的中國製商品。

記者觀察多個瑞士臉書詐騙商店發現，這些貼文通常會編造文情並茂的故事，例如店主因家庭、健康因素或時代變遷而不得不結束營業，以超低價格清倉拍賣，商品種類五花八門，從瑞士職人手工用品到珠寶飾品都有，營造傳統工藝與家庭老店氛圍，引發共鳴與惋惜購買。類似故事也在伯恩、蘇黎世、日內瓦等城市反覆出現。

瑞士民眾費雪（Lina Fischer）接受中央社採訪表示，耶誕前夕看過類似瑞士家族羊毛製品臉書廣告，聲稱在蘇黎世並即將休業關門，舉行大拍賣。她原想親自走一趟店家，但遍尋不到店家地址。

報導指出，瑞士警方表示，詐騙網購平台的共同特徵為網站包裝精美，但缺乏任何法定的法律聲明，也沒地址、電話等基本資訊，提醒民眾購買前謹慎及是否有可信評價，並對「好得令人難以置信」的優惠抱持懷疑。

瑞士警方強調，詐騙者通常匿名操作，且多在國外，調查需跨國合作。隨著AI技術進步，此類詐騙包裝只會更難辨識，面對看似真誠訴諸情感的故事，民眾更需要保持警覺，避免成為受害者。（編輯：張芷瑄）1150113