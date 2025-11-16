瑞士祭2千億美元投資、贈金條 美宣布關稅降至15%

美國《華爾街日報》14日刊登，標題為「金條外交讓瑞士與川普達成貿易協議」的報導，指瑞士為了迎合川普，11月初動員了勞力士公司執行長杜福爾、精品業者歷峰集團董事長魯柏特、貴金屬與金融集團MKS負責人夏卡契等，好幾位精品與金融投資業的鉅子，前往白宮拜會川普，贈送了川普一塊刻了45和47兩個數字，象徵他總統任期的金條，以及一座價值好幾萬美元，收藏等級的勞力士座鐘。

這群瑞士貴客返國後沒多久，眼尖的記者就在川普白宮橢圓形辦公室的桌上，看到了一款勞力士座鐘，向白宮官員查證，官員表示「沒錯，那正是瑞士送的禮物」。

日內瓦工商總會會長蘇比利亞說：「高關稅對日內瓦和瑞士的繁榮是非常嚴重的威脅，所以今天不是慶祝，而是能稍微感到寬慰，朝著正確方向邁出一步的日子。」

英國廣播公司BBC標題為「黃金魅力攻勢之後，美國同意把對瑞士關稅降至15%」的報導，指瑞士這些商業領袖似乎發揮了關鍵的作用，有些也早就打入了川普權力圈，像是杜福爾。

川普9月現身美國網球公開賽決賽，就坐在這位勞力士執行長的VIP包廂，他當時還詢問杜福爾，如果沒有對瑞士祭出高關稅的話，他是否還會參加這項活動？

兩國達成的新貿易架構協議，美國對瑞士產品課徵的進口稅，從原本的39%大砍至15%，瑞士承諾未來3年對美直接投資2000億美元，其中三分之一的投資金額，明（2026）年底就會到位。

此外，瑞士還同意取消一定配額內，對美國牛肉、家禽等進口肉品的關稅。美國貿易代表葛里爾表示，協議打破了長期存在的貿易壁壘，為美國帶來數千個新的工作機會。

