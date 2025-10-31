瑞士紀錄片《盜賊》秘密攝影 揭中國古物被偷到銷贓過程

紀錄片《盜賊》內容：「這裡我們有證據顯示，盜墓不僅僅是古人做的事，而是近期的事情，這個大概是1個月前被挖開的。」

「要想富，挖古墓，一夜變成萬元戶」、「10年不開張，開張吃10年」幾段順口溜簡單道出盜墓這檔事，自古至今之所以從未停止的原因。

中國最高人民檢察院2024年的資料顯示，單是2023年因盜墓、走私文物等罪行，遭起訴的有2089人，較2022年增加了37.4%。

瑞士的考古學者吉諾卡斯帕瑞，在中國大西北的歷史遺址見到盜墓大軍猖獗的景象，興起追蹤這門罪行完整上下游供應鏈的念頭。

考古學兼紀錄片工作者卡斯帕瑞表示，「我們能夠真實呈現這門非法交易一些鮮為人知的面貌，我想那就是我們紀錄片的主要貢獻。一般情況下犯罪學家辦案時，他們都是訪談最底層的偷盜者或是收藏家，但其中的過程，我們說古物從原產地被流出，經由走私者之手，有時透過犯罪集團、透過國際仲介者，那大多都沒有被記錄下來，而那在理解對遺產造成的損失程度會是一個問題。」

他與紀錄片導演崔佛華勒斯合作，以秘密攝影、偽裝身分的手法，在香港知名的古物集散地「荷李活道」，拍攝到賣家私底下如何兜售一尊疑似「國寶級」三星堆黃金面具古文物的過程，以及他們又如何的用衛生紙，偷天換日採集檢驗樣本。

卡斯帕瑞說道，「於是我們去了荷李活道，和幾十位商人聊了聊，明確表示我們的目標是為富有的收藏家收購高價值文物，三星堆面具就是其中一件真正令人側目的東西，因為如果這種文物送到國際拍賣會，那至少要值幾千萬，如果單件文物就能賣到這麼高的價格，這多少能讓你想像到它的市場有多大吧？」

歷史遺址是考古學研究的基礎具有學術研究、文化傳承、歷史見證及經濟觀光等多方面價值，偷盜文物造成的破壞是永久性的。卡斯帕瑞表示，希望藉由這支影片突顯文化遺產面臨的威脅，敦促國際社會加強打擊犯罪。