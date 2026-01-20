瑞士自殺膠囊艙發明家「開發雙人艙」！允許伴侶同步安樂死

圖為尼奇克（Philip Nitschke）正在操作「Sarco自殺膠囊艙」。（圖／達志／美聯社）

1名64歲美國女子在2024年於瑞士使用「Sarco自殺膠囊艙」（Sarco pod）結束生命，引發法律爭議及有關社會倫理的激烈辯論。如今，裝置發明者尼奇克（Philip Nitschke）又試圖開發升級版的雙人艙（Double Dutch Sarco pod），結合人工智慧，讓有需求的伴侶可以同步安樂死。

據英媒《每日郵報》報導，2024年9月，在瑞士沙夫豪森（Schaffhausen）一片靜謐森林中，1名64歲女性走進1個外型宛如太空艙的3D列印膠囊，按下按鈕，深吸一口氣，隨著氮氣充滿艙體，數分鐘內失去意識並死亡。她成為全球第1位、也是目前唯一1位，在2017年發明的Sarco膠囊艙中結束生命的人。

該事件迅速引發國際關注。瑞士警方事後扣押裝置、逮捕現場人員，媒體報導也充斥各種指控與揣測。最終，殺人嫌疑被排除，但Sarco的未來卻陷入停滯，其發明者、澳洲出生的安樂死倡議者尼奇克，也被迫暫停相關開發工作。Sarco膠囊艙目前仍被瑞士警方扣押，其合法性懸而未決。

然而，在法律尚未定案的灰色地帶中，尼奇克並未停下腳步。他目前正籌備推出雙人版Sarco膠囊艙，也就是1款結合人工智慧、專為伴侶設計的升級版本。2人必須同時通過AI精神能力測試，並同步按下啟動鍵，裝置才會運作。尼奇克表示，這不只是技術升級，更是為了照顧那些不願獨自死去、希望在人生最後一刻仍能彼此相伴的人。

在瑞士，協助自殺（assisted suicide）不必以罹患絕症為前提，這使其成為全球少數能讓長期伴侶「合法同步安樂死」的地方。尼奇克指出，這樣的需求並不罕見，卻在多數國家的法律框架下被排除。

然而，爭議也隨之而來。反安樂死團體將Sarco斥為「個人化毒氣室」，質疑其人性與倫理。尼奇克則反駁，以過惰性氣體窒息實現自殺並不是關鍵，重點在於意願。對他而言，願意死亡的人，與被迫處刑的人，經歷的是截然不同的死亡過程。

與此同時，這場爭論並非僅止於裝置本身，後續法律事件也對相關人士造成深遠影響。瑞士人權及協助自殺組織「最後的避風港」（The Last Resort）共同主席、德國作家和安樂死倡導者威列特（Florian Willet），因協助上述美國女子使用Sarco膠囊艙自殺，而在遭到拘留、調查的過程中罹患精神創傷，最終於2025年在德國接受協助自殺身亡。尼奇克將其悲劇，視為制度與執法過度所付出的代價。

即便如此，他仍持續推進更激進的構想，包括可自行組裝的「卡伊洛斯項圈」（Kairos Kollar，卡伊洛斯是1個古希臘詞，意思是「正確的、關鍵的或合宜的時刻」），以及可預先設定死亡時間點的植入式裝置。對支持者而言，這些工具代表自主與尊嚴；但對批評者來說，卻是將死亡商品化的象徵。

