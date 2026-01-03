瑞士跨年夜大火新畫面曝 檢察官：仙女棒釀禍

瑞士一間酒吧在跨年夜發生嚴重火警，目前已知造成至少40人死亡、上百人受傷。（示意圖／Pexels）





瑞士一間酒吧在跨年夜發生嚴重火警，目前已知造成至少40人死亡、上百人受傷。隨著現場最新畫面曝光，悲劇發生當下的驚悚瞬間也隨之呈現。影片顯示，火勢初起時，許多狂歡民眾並未察覺死神逼近，誤以為天花板的火光是舞台特效，甚至有人一邊跳舞、一邊拿出手機興奮錄影。雖然隨後有民眾察覺異狀，試圖拿毛巾滅火，但火勢蔓延迅速，當大多數人意識到危險時，已深陷火場難以逃生。



針對起火原因，瑞士首席檢察官經初步調查後證實，火源極可能來自高舉的噴泉蠟燭，或是香檳上的仙女棒火焰因距離天花板過近而釀禍。儘管酒吧老闆坦言過去十年間僅接受過三次安檢，但仍強調一切設施均符合法規。

這場惡火造成慘重傷亡，由於遺體受損嚴重，許多死傷者身分至今難以辨認，讓守候的家屬焦急萬分。一名失蹤少年的母親悲痛表示，16歲的兒子傳來的最後一則簡訊寫著「媽媽，新年快樂，我愛你」，此後超過40小時便音訊全無。這位母親透過媒體向各界沉痛呼籲，無論孩子是在醫院還是殯儀館，甚至無法辨識外觀，只希望能盡快獲得兒子的任何消息。



目前首位確認身分的罹難者，證實為年僅16歲的義大利高爾夫球新秀埃馬努埃萊．加萊皮尼（Emanuele Galleppini）。這名原本將在幾天後迎來17歲生日的年輕運動員，卻不幸在跨年夜命喪火窟。



倖存者回憶起當時場景仍餘悸猶存。一名幸運逃出的男子描述，當時他帶著女友沿階梯逃生，沿途看見許多人倒臥在地，現場宛如戰爭過後的煉獄。由於酒吧位於地下室，火災發生時，驚慌失措的人群在狹窄的樓梯與出口處瘋狂推擠。目擊者更指出，當時看到許多年輕人傷勢嚴重，有人手指被燒斷，甚至有人全身著火躺在街道上，畫面慘不忍睹。



瑞士官方表示，部分重傷患者已緊急轉送至德國、法國等地的專業燒燙傷中心進行救治。目前的傷者名單中，還包括來自法國、塞爾維亞等多國遊客，各國受害者家屬目前正急切等待親人的最新消息。

