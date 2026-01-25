瑞士跨年夜大火酒吧老闆獲釋 義大利強烈不滿召回大使

義大利政府對瑞士法院釋放跨年夜酒吧大火嫌犯表達強烈不滿，已召回駐瑞士大使回國磋商。

瑞士「星座酒吧」老闆夫婦。（圖／路透）

瑞士克朗蒙塔納一家酒吧於今年元旦發生重大火災，造成40人死亡、逾百人受傷，酒吧業主雅克・莫雷蒂（Jacques Moretti）原本被拘留，但法院日前決定批准其保釋，引發義大利政府及死者家屬強烈抗議。

莫雷蒂與妻子潔西卡（Jessica Moretti）作為「星座酒吧」（Le Constellation）的業主，目前正因過失殺人等罪名接受調查。雅克・莫雷蒂於1月9日被拘留，但法院於上週五批准他以20萬瑞士法郎（約804萬1256元新台幣）的保釋金獲釋，條件是每日必須向警方報到。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對此決定表達憤怒，她指出：「這是對新年夜慘劇受害者記憶的冒犯，也是對他們家屬的侮辱。」在這場大火中，有6名義大利人喪生，另有10名義大利人受傷，多數受害者為青少年。

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）與梅洛尼已指示駐瑞士大使科納多（Gian Lorenzo Cornado）立即聯繫瑞士瓦萊州首席檢察官，傳達義大利對莫雷蒂獲釋的「強烈憤慨」。

義大利政府於24日發表聲明表示，瑞士法院作出此決定時，未充分考慮指控罪行的嚴重性、嫌犯潛逃風險以及證據可能遭到破壞的可能性。聲明中強調：「全義大利人民都在呼籲真相與正義，要求採取尊重災難受害者的措施，充分考慮家屬的痛苦與期望。」

為表達抗議，梅洛尼與塔亞尼已下令科納多返回羅馬，以決定下一步行動。對此，瑞士外交部發言人尚未做出回應。

受害者及其家屬的律師表示，他們難以理解法院的保釋決定，並擔憂證據可能會消失。莫雷蒂夫婦此前曾對這場悲劇表達悲痛，並承諾會配合檢方調查。在雅克・莫雷蒂獲釋後，他們的律師發表聲明稱，夫婦二人將「繼續遵從當局的所有要求」。

