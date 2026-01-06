瑞士跨年夜惡火釀40死 市長：失火酒吧5年沒安檢

（中央社瑞士克蘭蒙丹納6日綜合外電報導）瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一處酒吧元旦當天發生火災，造成40人罹難，市長費勞德今天表示，這家酒吧在2019年以後就不曾進行安全檢查。

路透社報導，這家名為Le Constellation的酒吧於元旦凌晨起火延燒，罹難者多為青少年，瑞士當局正全力調查火災起因。

針對2020至2025年間酒吧都沒做消防檢查的情況，瓦萊邦（Valais）克蘭蒙丹納市長費勞德（Nicolas Feraud）告訴記者：「我們深感抱歉。我們沒掌握到沒做安檢。」

檢方指出，火災迅速蔓延可能是因為仙女棒點燃酒吧地下室天花板所致。為了隔音，天花板覆有泡棉材料。

費勞德還說，市鎮內的酒吧理應每年接受消防檢查，而2019年Le Constellation檢查結果為合格，當年天花板的隔音泡棉被認為符合標準，且基於這家酒吧的規模，並不需要安裝火災警報器。

費勞德表示：「這種隔音泡棉沒做過任何檢查，我們的安全人員認為沒必要。」

他還說，該市鎮現已禁止在室內場所使用仙女棒。

當局正以過失致死等罪嫌調查酒吧的兩名經營者。警方4日表示，目前情況尚不構成逮捕理由，也不認為他們有逃亡之虞。

費勞德表示，當局已關閉該酒吧經營者旗下另一處場館。（編譯：楊昭彥）1150106