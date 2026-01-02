瑞士跨年夜酒吧大火釀40死！香檳仙女棒引爆木造天花板

瑞士南部瓦萊州阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納，當地時間1月1日凌晨1時30分左右發生嚴重火災事故。事發地點Le Constellation酒吧正在舉辦跨年慶祝活動，現場約有數百名賓客參與。

根據法國BFM電視台取得的現場畫面，以及目擊者艾瑪與阿爾班向媒體描述，當時一名男性服務生將女服務生扛在肩膀上，高舉插有噴火仙女棒的香檳瓶在人群中穿梭慶祝。未料仙女棒的火花直接噴向低矮的木質天花板，幾秒鐘內整個天花板便陷入火海。

廣告 廣告

瓦萊州官員表示，火災發生後可能引發可燃氣體外洩，造成劇烈的閃燃現象，導致火勢迅速蔓延。由於酒吧位於地下室，逃生路徑僅有一座狹窄樓梯，在極度恐慌的情況下發生嚴重推擠，許多民眾被困在狹窄的出入口無法脫身。

16歲倖存者克拉維耶表示，他被迫躲在桌子後方，最後衝上樓用桌子砸破壓克力窗才得以逃生。一名酒吧常客則描述，他返回現場尋找弟弟時，看見多名傷者從頭到腳都在燃燒，衣服完全燒毀的慘況。

瓦萊州警長吉斯勒證實，目前死亡人數約40人，另有115人受傷，其中多數傷勢嚴重。當地醫院加護病房與手術室已全數滿載。

法國外交部1月1日晚間通報，9名法國公民在火災中受傷，另有8名法國公民與家人失聯。義大利外交部長塔亞尼表示，有16名義大利公民失聯，12至15名受傷義大利公民正在瑞士多家醫院接受治療。塔亞尼已宣布將前往事發地點，並成立特別工作組協助瑞士方面開展相關工作。

瑞士聯邦主席帕姆蘭宣布，聯邦議會大廈國旗將降半旗五天，表達舉國哀悼。盧塞恩和韋爾比耶兩地也決定取消新年煙花表演，以示對遇難者及其家屬的尊重與聲援。

瓦萊州檢察總長表示，雖然起火原因仍待專家進入現場調查，但已排除恐怖攻擊的可能性。州政府首長芮納表示，原本應該是慶祝團聚的時刻，卻變成一場惡夢。

更多品觀點報導

台北101煙火變煙霧秀！賈永婕無奈：盡力燒烏龜了

時空錯亂！全球歡慶2026年 這國家竟還在過2018年

