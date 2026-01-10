瑞士跨年夜酒吧大火 法籍老闆有逃亡之虞遭羈押候審

瑞士跨年夜發生大火釀多人死傷的酒吧「Le Constellation」，其法籍老闆雅克·莫雷蒂（Jacques Moretti）在接受檢察官超過6小時的訊問後已遭羈押候審。瓦萊州警方稱，莫雷蒂及其妻子潔西卡（Jessica M.）因涉嫌過失殺人和造成人身傷害而接受調查。

事發酒吧 「Le Constellation」外，許多民眾點燃蠟燭 、獻花 悼念罹難者。（圖／路透）

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜傳出酒吧大火，起火原因疑似是香檳酒瓶上的仙火棒點燃了天花板的吸音棉，火勢一發不可收拾，最終造成至少47人死亡、115人受傷的慘劇。罹難者中有一半是未成年人，最年輕的僅14歲。

根據瑞士媒體報導，莫雷蒂夫婦於2015年買下了這間店面，將一家破敗的咖啡館改造成了這個熱門滑雪勝地的夜生活熱點。大火發生時，莫雷蒂正在附近的一處自宅裡，而據報導，他40歲的妻子當時正在人擠人的現場，手臂也被燒傷。

這對夫婦於週五上午抵達瓦萊州檢察官辦公室，這是自1月3日刑事訴訟啟動以來，他們首次接受正式訊問。

瓦萊州檢察官辦公室9日表示：「根據莫雷蒂的供述、過往工作經歷以及他在瑞士和國外的個人情況，檢察官辦公室認為他潛逃的風險很高。而其妻潔西卡雖共同經營酒吧，但被認為沒有潛逃風險，因此不予羈押。」

莫雷蒂夫婦在本週稍早發表的聲明中表示，他們將全力配合調查人員的工作。瑞士相關單位則承認，在過去五年中，他們沒有對這間酒吧進行任何消防和安全檢查。

