瑞士跨年夜酒吧惡火釀40死！業者悲痛致歉 人數超收與消防安檢成調查焦點

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

瑞士西南部滑雪度假小鎮克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧，今年元旦凌晨發生嚴重火災，造成至少40人身亡、116人受傷，成為瑞士近年最嚴重的公共安全事故之一。酒吧業者近日首度對外發聲，表示對事件「悲痛欲絕」，並強調將全力配合司法調查。隨著調查展開，酒吧是否超出容納人數、長年未完成消防安檢等問題，也引發外界高度關注。

瑞士西南部滑雪度假小鎮克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧，今年元旦發生嚴重火災。（圖／翻攝網路）

根據法新社報導，涉事酒吧「Le Constellation」的負責人賈克莫瑞提（Jacques Morett）與潔西卡莫瑞提（Jessica Morett）夫婦，自本月3日因本案遭列為刑事調查對象後，首度發表公開聲明表示，「言語無法充分形容那晚在Le Constellation酒吧發生的悲劇。」並強調：「在任何情況下，我們都不會試圖逃避相關責任。」

廣告 廣告

這起火災發生於1月1日凌晨，當時酒吧正舉辦跨年派對，火勢在短時間內迅速蔓延，造成大量死傷，罹難者多為年輕人。檢方初步研判，起火原因可能與派對中使用的仙女棒引燃地下室天花板有關。疑似因隔音所設置的泡棉材質天花板，助長火勢快速擴散。

此外，地方政府的消防監管機制也遭到質疑。克蘭蒙丹納鎮長費侯（Nicolas Feraud）表示，依規定鎮內酒吧裡應每年接受消防安全檢查，但他坦言，主管機關並未掌握該酒吧多年未完成安檢的情況，對此「深感抱歉」。

費侯指出，Le Constellation 最後一次消防檢查是在2019年，當時檢查結果合格，天花板隔音泡棉也被認定符合規範，且依照酒吧規模，當時並未被要求安裝火災警報器。他也補充，現行法律並未強制要求主管機關檢驗此類建材的防火性能，但是否仍應負起相關責任，將交由司法單位裁定。

另一方面，死傷人數慘重也引發酒吧是否超過容納上限的疑問。根據路透社報導，該酒吧核准的最大容納人數為200人，並設有2處緊急出口，分別可疏散上下樓層各100人。費侯表示，目前尚不清楚案發當晚地下樓層的出口是否正常運作，相關細節仍有待調查人員進一步釐清。

更多FTNN新聞網報導

新年傳悲劇！瑞士滑雪勝地酒吧突爆炸 造成多人死傷

中國祭出口禁令！日本遭限制進口稀土、軍民兩用物 外務省強烈抗議

超噁！霸王茶姬員工「手打奶茶」畫面曝光 網崩潰：我天塌了

