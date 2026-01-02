瑞士跨年夜酒吧爆炸大火 已知40死115傷

當地時間元旦凌晨1時半，瑞士著名滑雪勝地克萊恩-蒙塔納正在歡慶新年，沒想到一間受到青少年喜愛的酒吧，卻驚傳爆炸火警。

目擊者指出，當時店內擠滿參加跨年派對的人群，火勢瞬間蔓延，現場傳出陣陣尖叫，許多民眾為了逃生互相踩踏。

目擊民眾阿克塞爾說：「可以說這就是表演，當你點一桌酒水就會有表演，實際上的表演是這樣，有人拿兩瓶酒爬到另一人的肩膀上，當時煙火正在施放，但酒瓶揮得太高，酒瓶撞到天花板就著火了。」

警方與救難人員趕抵現場，隨即在酒吧周圍拉起封鎖線並搭建帳篷，地面上隨處可見被外套遮蓋的罹難者。

雖然事故初期曾被通報為攻擊事件，但瑞士當局初步調查後，認為這是一起因室內煙火導致的悲劇意外。檢察官表示，火災現場可能發生全面的燃燒，並進而引發爆炸，目前已回收受難者手機，進行數位分析以還原真相。

瑞士瓦萊邦警察局長吉斯勒指出，「我們統計到約有40人死亡、約115人受傷，大部分傷勢嚴重。」

瑞士總統帕姆蘭表示，「在新年的第一天，我們聚集在瓦萊邦首府，這個原因令人震驚。昨晚在克萊恩-蒙塔納一家酒吧發生的火災，是我國歷史上最嚴重的悲劇之一。」

由於死傷規模驚人，鄰國也紛紛伸出援手，協助救治重傷的燒燙傷患。瑞士當局目前將工作重點放在辨識罹難者身分，希望盡快讓他們回到家人身邊。