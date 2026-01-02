瑞士跨年大火，為何讓台灣再度想起 15 年前的ALA夜店悲劇？

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）發生重大火災事故，一間酒吧舉辦跨年派對時突然起火，已造成 40 人喪生、上百人受傷。根據倖存者描述與社群媒體流傳的影片，地下室天花板疑因香檳瓶上的仙女棒距離過近而引燃，火勢在密閉空間中迅速蔓延，導致嚴重傷亡。瑞士 政府宣布全國哀悼 5 天。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）元旦發生重大火災事故，一間酒吧地下室正在舉辦跨年派對時突然起火，造成約 40 人喪生、115 人受傷。大量民眾獻花哀悼，瑞士政府也宣布全國哀悼5天。（AP Photo/ Antonio Calanni）

這起事件震驚國際，更凸顯在密閉的室內空間使用明火的危險性。這起事件也勾起台灣的陳年傷痛。15 年前，台中一場夜店火舞表演，也因此付出9死的慘痛代價，後續促成我國消防法規的重要修正。

15 年前台中 ALA 夜店發生什麼事？

2011 年 3 月 6 日凌晨 1 時許，台中市中興四巷的 ALA 夜店（對外名稱為「傑克丹尼」，登記名稱則為「哈克飲料店」）人潮擁擠，現場約有 200 名顧客，舞台上演炒熱氣氛的猛男火舞秀。

廣告 廣告

沒想到，表演者朱姓男子在中場休息時間，使用改造、加裝煙火的火舞棒進行拋接表演，火花不慎竄燒至天花板，由於幾乎是全面鋪設易燃的隔音泡棉，一接觸火苗便瞬間引燃，火勢快速蔓延。

更致命的是，許多顧客第一時間誤以為這只是表演特效，現場仍充斥尖叫與歡呼聲，錯失最關鍵的逃生時機。

這場火災最終造成 9 人死亡、12 至 13 人輕重傷，多數罹難者集中在 2 樓空間。事後調查也發現，夜店存在多項結構與管理問題，包括無窗設計、逃生動線不良，甚至有逃生門遭阻塞，加上裝潢材料違規使用易燃隔音泡棉，使得火勢一發不可收拾。

目前法規現況：台灣如何封堵「室內明火」風險？

ALA 夜店火災後，社會輿論與專家一致指出，當時的消防法規對於室內明火表演幾乎沒有實質約束，讓高風險行為在缺乏安全評估的情況下發生。

因此，立法院於 2011 年 4 月 19 日 通過修正《消防法》第 14 條之 1 及第 41 條之 1，明確規定：供公眾使用的建築物，以及主管機關公告的場所，如要進行涉及火花、火焰、火把等表演性質的活動，必須事先申請許可。

時任內政部長江宜樺也直言，台中 ALA 夜店釀成 9 死慘劇，嚴重暴露消防法不足，認為修法嚴禁室內明火表演，是釜底抽薪之計。消防署也同步研擬「明火表演管理辦法」，納入建築物適用條件、安全防護措施、業者教育訓練等規範，希望從源頭降低風險。

透過法律禁止室內明火表演，正是因為這類風險一旦失控，後果往往無法挽回。瑞士酒吧的悲劇，再度印證當年修法的現實理由。

大型群聚活動，人潮推擠時該如何自保？

不論是夜店、演唱會，還是跨年派對，火災或突發事故真正奪命的，往往不只是火焰，而是恐慌中失序的人群。台灣急診醫學會曾在韓國黎泰院事件後，針對大型群聚事故，提出以下自保建議：

不要慌張：避免尖叫與胡亂推擠，保存體力是關鍵。 不要衝向狹窄出口：隘口、廊道人群密度更高，反而更危險。 順著人流移動，不逆向：避免衝撞導致跌倒。 雙手護住胸腔：手臂舉至胸前，為自己創造呼吸空間。 保護頭部：若不幸跌倒，側躺、屈膝，雙手抱頭保護要害。

瑞士的跨年大火警醒世人，水火無情，台灣 15 年前用鮮血換來的法規記憶，正是最清醒的警示。