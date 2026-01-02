瑞士跨年大火悲劇 酒吧派對47死百傷

不平靜的新年，2026才到第二天，就傳出許多不幸的消息。先來關心瑞士在元旦凌晨、發生的這起大火。南部滑雪勝地、克蘭蒙丹納，一間著名酒吧、舉行跨年派對，現場應該是相當華麗、充滿氛圍，卻疑似工作人員、點燃煙火的時候，不慎引發閃燃，燒到建築、並快速延燒，造成至少47人罹難，上百人受傷，而且大多都是、還沒滿30歲的年輕人。面對這場悲劇，瑞士舉國哀悼五天。

事故現場 點滿燭光，民眾帶著鮮花，哀悼元旦日凌晨，不幸在瑞士滑雪勝地酒吧大火中，逝去的年輕生命。

滑雪勝地餐廳員工 阿舒爾：「這是1場全國性 甚至國際性的悲劇，那些年輕人 頂多才18到22歲，最多25歲吧，在那一晚失去了生命 我非常哀痛。」

這場大火 發生在瑞士南部 著名的滑雪勝地，克蘭蒙丹納。許多年輕人在酒吧裡跨年，想不到在當地時間、元旦凌晨的1點半左右，發生大火意外。

倖存者 內森：「我們當時想逃出去 但沒辦法，我只好翻倒1張桌子，躲在後面 以免被燒傷，當時現場一片混亂。」

根據CNN報導，有目擊者指出，跨年夜當時，酒吧內有女服務生，拿了插著煙火的香檳瓶，並把瓶子舉到 離天花板很近的地方，結果引燃了這場令人心碎的大火。

倖存者 普萊絲：「是的 我父母也在裡面，我一逃出來 就打電話給他們，爸媽就一直陪著我們，但我們都看到了非常可怕的景象，任何人都不應該看到這些的。」

根據BBC報導，許多幸運逃出的年輕人都說，在火場裡 根本看不到出口，唯一可行的逃生路線，就是破窗而出。瑞士警方 則在國際記者會上指出，這是1場大火引發的不幸悲劇，沒有爆炸、也不是恐怖攻擊事件。目前的當務之急是，由法醫鑑識小組，盡快確認罹難者的身分，好讓家屬能領回遺體。

