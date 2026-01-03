瑞士跨年惡火奪47命！16歲罹難者身分曝「再幾天過生日」卻命喪火窟

國際中心／陳弘逸報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧，舉辦跨年派對，未料，釀成火災造成47死115人受傷；多數罹難者遺體焦黑難辨，成為後續最哀痛且艱鉅的任務。（示意圖／PIXABAY）

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧，舉辦跨年派對，未料，釀成火災造成47死115人受傷；多數罹難者遺體焦黑難辨，成為後續最哀痛且艱鉅的任務，目前已確認首位死者身分為義大利高球新星埃馬努埃萊·加萊皮尼（Emanuele Galeppini）不少人紛紛發文哀悼，他年僅16歲，且幾天後將過17歲生日，未料卻遇上場火警罹難。

綜合外媒報導，搜救人員已露陸續將遺體移出事故酒吧，官方已定調火災非恐攻，是單純意外，詳細起火原因，仍待調查，且實際人數尚無從確定，截至目前為止，已累計47死115人受傷。

由於罹難者遺體嚴重毀損，身分確認成為後續最哀痛且艱鉅的任務，當地時間2日證實，首位辨識出身分的死者為年僅16歲、現居杜拜的義大利高球新星埃馬努埃萊·加萊皮尼（Emanuele Galeppini）義大利媒體稱，幾天後就是他17歲生日，，未料卻遇上這場火警罹難。

由於不少罹難者身分等待確認，且當天有不少年輕人參加派對，因此，有不少家屬陸續貼出失聯者公告協尋孩子。對此，瑞士並將舉國哀悼五天。

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

