瑞士跨年慘案！香檳火花引燃酒吧天花板 釀四十人罹難

（記者許皓庭／綜合報導）瑞士阿爾卑斯山知名度假勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）於跨年夜驚傳慘重火警。當地「Le Constellation」酒吧在1日凌晨慶祝活動中，疑因香檳火花意外引燃天花板，火勢迅速擴大，造成約40人死亡及115人受傷，死傷者多為16至26歲的青少年。瑞士政府已宣布全國降半旗哀悼5天，並動員多方醫療與鑑識資源投入後續處理。

事發當時正值跨年派對高峰，目擊者描述火災疑似源於店員操作手持香檳瓶上的火花裝置，不慎觸及室內裝潢。由於酒吧地下室擠滿狂歡人群，烈焰延燒極快，狹窄的逃生出口引發嚴重踩踏與推擠。現場錄影畫面顯示，火舌瞬間吞噬建築內部，眾多受困者在濃煙中掙扎，救援人員形容災後現場慘不忍睹，景象如同煉獄。

廣告 廣告

瓦萊州（Valais）警方與醫療部門隨即啟動最高級別救援，出動直升機與數十輛救護車將傷患分送至蘇黎世、日內瓦等地醫院。洛桑大學醫院指出，收治的傷者多面臨大面積灼傷與嚴重的肺部損傷。由於火場溫度極高，罹難者遺體辨識極為困難，鎮長費勞德表示，目前正透過DNA及牙齒紀錄進行精密鑑定，恐需耗時數日才能確認所有死者身分。

這座以精品名店與米其林餐廳聞名的豪華山城，如今因公安意外籠罩愁雲。檢察機關已介入調查事故責任，重點包含酒吧是否落實年齡查驗規範，以及室內緊急出口是否符合法規。瑞士總統帕梅林視此為國家級悲劇，強調將全力協助受難家屬。當地民眾則自發性在寒風中聚集，為下落不明的親友點燃蠟燭祈禱，希望能為受創的社區帶來一絲慰藉。

更多引新聞報導

中和警違規！未鳴笛不禮讓直行車還嗆聲 分局懲處調職處分

恐怖情變！台南女被潑酸「血肉模糊」倒地慘叫 男友自殘了結生命

