瑞士跨年活動爆炸 數十人喪生逾百人傷數字增加中

（中央社記者郭芳君蘇黎世1日專電）瑞士度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）今天凌晨1時30分發生酒吧爆炸，現場約百人正在參與新年慶祝音樂會，造成數十人喪生，逾百人受傷，人數可能繼續增加；瓦萊州警方初步研判，爆炸可能是慶祝火炬所致，全案調查中。

克蘭蒙丹納位於瑞士法語區瓦萊州（Kanton Wallis），是瑞士豪華頂級度假勝地。爆炸案發生後，當地多家醫院在第一時間已全數動員，收容嚴重燒燙傷患者，但加護病房立刻爆滿。10架醫療直升機以及大量救護車被緊急調派至高山地區，全國醫院正收治嚴重燒燙傷患者。

警方立刻為家屬設立協助熱線，並宣布事涉區域完全封鎖，同時在克蘭蒙丹納上空劃設禁飛區。

瓦萊州政府今天上午10時舉行記者會說明，目前有數十人喪生，約100人受傷。經記者多次追問後，當局仍未詳細提供此次事故的罹難人數。州政府表示，由於相關調查進行中，同時須顧及受難者家庭的感受，因此暫不對外說明更多細節，初步研判爆炸可能是慶祝火炬釀災。

瓦萊州總檢察長畢羅（Béatrice Pilloud）表示，州政府已向鄰近各州請求協助，以進行火災罹難者的身分確認工作，受難民眾可能包含外國遊客。

昨晚待命的當地瓦斯公司員工Piere Borton接受中央社採訪表示，今天凌晨兩點多他接到緊急通知前往克蘭蒙丹納將瓦斯暫時切斷，但公司在電話中並未告知發生什麼重大事故，到達現場時街道上聚集許多圍觀者，有人急著向警察尋求答案 但當時警察也無法說明，也看到很多人在救護車上撕心裂肺的嘶吼，令人震驚與難過。

居住在附近的台灣僑民蘇鈞向中央社表示，整夜直到今晨8時餘，都聽到直升機來回飛行，難以入眠。夜裡也看得到對面山路上不間斷往上跑的救護車車燈。看得出來當地醫院正全力救援。

瑞士直升機救援組織Rega也呼籲全國醫生，在假期間自願前往大型醫院救援，此時應團結一致，全力救治傷患。（編輯：韋樞）1150101