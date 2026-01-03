瑞士跨年派對重演台灣夜店悲劇 室內仙女棒引發火災至少40死115傷

瑞士瓦萊州警方表示，當地時間1月1日凌晨1點30分左右，克朗蒙塔納的「Le Constellation」酒吧在跨年派對中突然發生爆炸並引發大火。（圖片來源／ 社群網站翻攝）

瑞士瓦萊州警方表示，當地時間1月1日凌晨1點30分左右，克朗蒙塔納的「Le Constellation」酒吧在跨年派對中突然發生爆炸並引發大火。現場原本聚集數百名遊客與居民迎接新年，瞬間陷入混亂。火勢迅速蔓延，濃煙與烈焰使得逃生困難，許多人受困其中，最後竟然造成40人死亡的悲劇，成為瑞士數十年來最大公安意外事件。

台灣2011年夜店也曾發生表演火炬引發大火造成9死的悲劇，其他國家也都曾發生過在室內使用火源表演而觸發火災的悲劇。

官方初步統計顯示，至少40人罹難，另有115人受傷，其中多人傷勢嚴重。死者中包含外國觀光客，顯示事件衝擊不僅限於當地社區，也波及國際旅客。瑞士總統帕爾默林（Guy Parmelin）痛心表示，這是「我國近年最嚴重的悲劇之一」，並宣布全國哀悼五天。

火災原因待查，救援之後開始調查

目擊者指出，火災發生前酒吧內舞台附近曾施放煙火，隨後傳出爆炸聲響，火焰瞬間吞噬整個建築。影片顯示，現場民眾原本在音樂與歡呼聲中迎接新年，卻在幾秒鐘內陷入恐慌。

救援人員與消防隊立即趕往現場，數十輛消防車與救護車投入搶救。由於當時氣溫低至零下，逃出的民眾在寒夜中瑟縮，救援人員一邊協助傷患脫困，一邊提供保暖措施。警方強調，目前尚未掌握確切起火原因，初步研判可能與煙火或電線設備有關，但不排除其他因素。

瓦萊州警察局長吉斯勒（Frédéric Gisler）在記者會上表示，調查小組已成立，將釐清爆炸與火災的起因，並追查是否涉及人為疏失。

社區震驚，國際關注

克朗蒙塔納是瑞士知名的高端滑雪與度假勝地，平日吸引大量國際遊客。這場火災不僅奪走數十條人命，也重創當地觀光形象。事發後，居民自發在酒吧外擺放鮮花與蠟燭，悼念罹難者。

但酒吧老闆堅稱一切都有按照安全規定。

法新社報導，瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生火災，調查人員查看手機錄影及訪談倖存者後將調查焦點鎖定仙女棒。

瑞士政府承諾將全面檢討公共場所安全規範，並協助傷者與罹難者家屬。事件也引發歐洲各國對跨年活動安全的重新檢視。

