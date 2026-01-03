瑞士跨年火災 傷者過多分送鄰國醫治

再看到瑞士滑雪勝地的跨年火災，超過40人死亡、119人受傷，還有多人失蹤。事發第三天，家屬還是在焦急等待，因為許多遺體已經不完整，要辨識、難度非常高。同時也積極調查事發原因，疑似是香檳酒瓶上的煙火棒，距離天花板過近、引發火勢。

大教堂鐘聲響起， 國會大廈降半旗，瑞士跨年火災悲劇，全國哀悼5天。瓦萊州警長 吉斯勒：「首先 關於119名傷者，根據我們目前掌握的訊息，其中113人的身分已正式確認。」

119名傷患來自9個歐洲國家，由於瑞士燒燙中心不堪負荷、部分傷者送往國外。失蹤者母親 西特爾：「凌晨12點03分 我收到一條信息，媽媽 新年快樂我愛你 。」

廣告 廣告

手機上保存著16歲兒子的照片，不知兒子是生是死。法醫表示，辨認遺體的難度很高

法國法醫部門負責人 馬克：「有的遺體已化為碎片灰燼，混雜著掉落的酒瓶 吧台碎片，著火並坍塌的天花板，以及消防員使用的所有水。」

專家正利用牙齒和 DNA來嘗試確認罹難者身分，這可能需要一段時間，才能完成。這場悲劇，也成為所有目擊者無法抹滅的傷痛

目擊者 科奎特：「他們絕望地 痛苦地尖叫，那場面太可怕了，你這輩子都不想看到那種事。」

更多 大愛新聞 報導：

瑞士跨年大火悲劇 酒吧派對47死百傷

山谷牧歌 瑞士約德爾唱法申請非遺

