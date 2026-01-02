瑞士跨年火災40死慘劇！初步排除恐攻可能 罹難者身分確認變難題

當時酒吧地下室疑似有人在慶祝時，將插有仙女棒的酒瓶太靠近木製天花板，導致火勢迅速竄燃。（翻攝自@ferozwala X）

瑞士高級滑雪勝地克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）在跨年夜發生震驚全國的酒吧火災，這場奪走約40條性命並造成115人受傷的慘劇，讓原本歡慶新年的山城瞬間籠罩在哀戚之中。瑞士當局最新調查進度指出，由於火勢極為猛烈，許多罹難者遺體受損嚴重，導致身分辨識工作面臨極大挑戰，預計需要數日、甚至更長的時間才能正式確認所有受害者名單。

瑞士酒吧起火原因為何？

《路透社》報導，針對各界高度關注的起火原因，瑞士總統帕姆蘭與地方執法部門已初步定調，這起悲劇應為一起嚴重的安全意外，而非預謀性的恐怖攻擊。儘管火災發生初期曾有爆炸傳聞，但目前的調查顯示，爆炸可能是由大火延燒後引起的連鎖反應。

多位目擊者與生還者的證言也指出，當時酒吧地下室疑似有人在慶祝時，將插有仙女棒的酒瓶太靠近木製天花板，導致火勢迅速竄燃，進而造成這場無法挽回的災難。

為何罹難者身分辨識是極大挑戰？

由於克萊恩蒙塔納是國際知名的度假勝地，罹難者身分涉及多個國家，包括義大利與法國均有公民傳出失蹤或重傷。瓦萊州政府主席雷納德感嘆，現場情況慘不忍睹，目前專家必須仰賴牙科紀錄與DNA檢測才能進行身分核對。在鑑定結果百分之百確定前，當局無法對焦急萬分的家屬提供最終答案。

這場被形容為「瑞士近代史上最嚴重悲劇之一」的火情，不僅讓該國陷入全國哀悼，也引發了外界對滑雪勝地公共安全規範的嚴肅檢討。

