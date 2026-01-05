瑞士跨年酒吧大火釀40死 過半數為青少年、罹難者名單未列台灣人

瑞士南部阿爾卑斯山一間酒吧跨年夜發生重大火災。根據《路透社》報導，瑞士警方表示，40名罹難者身分已全數確認，且死者中有超過半數為青少年，罹難者國籍以瑞士、法國與義大利為主，公布的國籍名單中未列台灣人。

當地警方指出，40名死者中有26人是青少年，整體國籍分布，21人為瑞士公民、7人為法國籍、6人為義大利籍；另外也有來自羅馬尼亞、土耳其、葡萄牙、比利時的罹難者，並包含一名瑞士、法國雙重國籍者，以及一名持法國、以色列與英國三重國籍的15歲女孩。

這起火災也造成約119人受傷，包含多名嚴重燒燙傷患者。瑞士官方表示，將於週五（9日）舉行全國哀悼日，屆時全國教堂將敲響鐘聲，並規劃進行1分鐘默哀。

