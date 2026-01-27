瑞士跨年酒吧惡火燒死自家人！「業主交保獲釋」惹怒義大利 總理施壓：立刻聯合調查

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

瑞士跨年夜酒吧大火釀40死、115傷，死者包含6名義大利青少年。涉案酒吧業主23日獲釋後，義大利政府持續升高抗議力道；總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（27）日強調，駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）返回瑞士的「前提條件」，是兩國司法機關必須有效合作，並立即成立聯合調查小組。

瑞士滑雪度假小鎮克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧，元旦發生嚴重火災造成嚴重死傷。（圖／翻攝自@ferozwala X）

滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的星座酒吧，在跨年夜凌晨失火造成重大死傷。事後酒吧被質疑在消防安全設施與定期檢驗方面存在多項疏失，義大利受害者家屬要求徹查責任。

據《路透社》報導，瑞士檢方以涉嫌過失致死為由，對法國籍業主雅克．莫雷蒂（Jacques Moretti）展開調查，莫雷蒂並於23日以20萬瑞士法郎交保獲釋。

義大利總理府今天發布新聞稿指出，梅洛尼在總理府接見柯納多。柯納多先前遭外交部長塔加尼（Antonio Tajani）召回羅馬，主因正是瑞士司法單位裁定釋放莫雷蒂，義方認為此舉無助釐清責任、也難以回應罹難者家屬訴求。

義大利總理府強調，柯納多返回瑞士的前提，是兩國司法機關建立有效合作機制，並立即成立聯合調查小組，以儘速釐清2026年元旦瑞士酒吧火災悲劇的責任歸屬。

