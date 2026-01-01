瑞士跨年酒吧火災 倖存者憶：有人渾身著火

▲ 瑞士跨年夜酒吧大火，造成嚴重傷亡，不少民眾事發後紛紛前往當地獻花、祈禱並哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）1家酒吧，當地時間1日凌晨發生爆炸火警，因當時酒吧內聚集眾多慶祝跨年的民眾、旅客，傷亡相當嚴重，截至發稿時間為止，已知40人死亡、115人受傷。有倖存者驚恐回憶，看到有人全身著火，還有人「連衣服都沒了」。

根據《BBC》報導，雖然有關慘劇發生的原因說法不少，但目前已排除蓄意攻擊的可能，地區警長吉斯勒（Frédéric Gisler）表示，未來幾天的首要任務是確認死者身份，以便盡快將遺體送還給他們的家人。

瓦萊州州長雷納德（Mathias Reynard）指出，大多數傷者都遭受嚴重的燒傷，其中「相當一部分人」情況危急，當地醫院的加護病房已人滿為患，辨認罹難者以及傷者身份可能需要一段不短的時間，有些傷者已被送往其他城市救治，包括洛桑和蘇黎世醫院都設有專門的燒燙傷科。

由於事發時酒吧內人數眾多，瑞士官方還無法完全確定當時裡面到底有多少人，以及確切的死傷人數、他們具體都來自哪裡，但已證實涉及「多個國籍人士」，很多傷者都很年輕，年齡介於15歲至25歲之間。

▲ 天亮後，有哀悼民眾在事發的酒吧外頭相擁而泣。（圖／美聯社／達志影像）

義大利外交部告訴《BBC》，目前有16名義大利公民失蹤，另有12至15人正在醫院接受治療；法國外交部則透露，有8位法國公民失蹤，不排除死者裡有法國公民的可能。英國、歐盟也都紛紛發聲，願全力予以瑞士協助。

1名不願透露姓名的18歲目擊者表示，火災當時他就在酒吧附近，先是聽到一聲巨響，隨後就飄出滾滾濃煙，他以為自己的兄弟還在裡面，就衝進去找人，目睹煉獄般的景象：「我看到有人渾身著火……還有人從頭到腳都被燒著，衣服都沒了...太可怕了。」事後證實他的手足平安無事，但身為該酒吧常客的他，對於慘劇發生仍感到驚恐和遺憾。

