瑞士軍隊武裝不足 總司令警告：難敵俄羅斯威脅

瑞士聯邦國防軍司令蘇斯理(Thomas Suessli)表示，來自俄羅斯的威脅日益加劇，瑞士若遭到全面攻擊將無法抵禦，必須大幅提高軍事支出。

即將於年底卸任的蘇斯理今天(27日)接受新蘇黎世報(NZZ)訪問時指出，瑞士雖有能力因應關鍵基礎設施和網路攻擊，軍隊防禦力卻不足，在面臨遠距或全面攻擊的緊急情況下，只有三分之一士兵能獲得完整武裝。

他進一步指出，瑞士政府正致力增加國防支出、實現大砲與地面作戰系統的現代化，也有意購入美製F-35A戰機提升空防能力。但相關國防政策不僅面臨預算問題，輿論也掀起質疑聲浪。

廣告 廣告

蘇斯理表示，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭、企圖動搖歐洲局勢，人們對軍隊的態度並未改變。他將此歸咎於瑞士與戰爭的距離、缺乏近代作戰經驗，以及「中立即可提供保護」的錯誤信念。

他強調：「這在歷史上是錯誤的。歷來有好幾個缺乏武裝的中立國被捲入戰爭。只有武力捍衛的情況下，中立才有價值。」

瑞士目前國防支出約占國內生產毛額(GDP)的0.7%，政府訂下目標，要在2032年提升至GDP佔比的1%左右。北約(NATO)國家的軍費支出目標則為GDP的5%。

蘇斯里警告，按照目前的步調，瑞士軍隊要到2050年才能達到完全戰備狀態，「考慮到目前的威脅，這樣的時間實在太長了」。