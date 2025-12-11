瑞士選美小姐變碎屍命案主角！她遭夫勒斃肢解 還丟進攪拌機與化學液體溶屍

克莉絲蒂娜與丈夫生前合影，外界曾誤以為兩人感情和睦，未料最終爆發悲劇命案。（圖／翻攝自IG，Kristina Joksimovic，下同）

瑞士一名前選美入圍者克莉絲蒂娜‧喬克西莫維奇（Kristina Joksimovic）去年在家中遭丈夫勒斃，屍體遭肢解後部分送入工業用果汁機攪碎，再以化學藥劑溶解。涉案男子托馬斯（Thomas，依瑞士隱私法僅公布名）日前被瑞士巴塞爾鄉村半州（Basel-Landschaft）檢方正式起訴，罪名為謀殺及擾亂安寧。

克莉絲蒂娜曾於2008年入圍《瑞士小姐》，後轉任模特兒訓練師，與丈夫育有兩名子女。

根據《PEOPLE》、《紐約郵報》（New York Post）與《ETtoday新聞雲》報導，這起案件發生於2024年2月13日，地點位於兩人共同居住的賓寧根（Binningen）住所。38歲的喬克西莫維奇被發現時遺體支離破碎，經驗屍確認死因為窒息，頸部有明顯勒痕，身上多處瘀傷與刀傷。臉部包括臉頰、眉毛、鼻部均有割傷，後腦、肩胛、腿部等也有鈍器創傷痕跡。

根據法醫報告與法院文件，托馬斯在犯案後使用電鋸、園藝剪與刀具對遺體進行系統性肢解，並取出子宮等器官。部分屍塊被投入工業攪拌機「果汁化」，其餘則使用化學溶劑進行處理，試圖湮滅證據。現場調查發現，他在處理遺體過程中還一邊觀看YouTube影片。

喬克西莫維奇的父親在洗衣間發現一個黑色塑膠袋，袋中露出的金髮使其警覺，才揭發此案。警方進一步於現場尋獲皮膚組織、肌肉碎塊與骨頭殘骸。

托馬斯最初供稱，是在家中樓梯間發現妻子遺體，後又改口聲稱遭對方持刀攻擊後自衛殺人。但法院調查認為，嫌犯在數小時內即進行冷靜、有條理的肢解行為，並系統性破壞證據，與自衛說法顯不相符。檢方認定他展現出「極高的犯罪能量與冷血性格」。

據報導，托馬斯供稱因害怕失去孩子、房產與公司，情緒失控才犯案。兩人2017年結婚，育有一對子女，案發前婚姻已現裂痕，喬克西莫維奇生前曾因家暴報警，並透露有意離婚但「十分害怕對方」。

喬克西莫維奇擁有塞爾維亞血統，2008年入圍《瑞士小姐》（Miss Switzerland）決賽，曾獲得「瑞士西北小姐」稱號。之後轉任走秀教練，曾指導模特兒馮明妮（Dominique Rinderknecht）參加2013年環球小姐（Miss Universe）選拔。目前案件已進入司法程序，惟法院尚未排定開庭日期，托馬斯仍遭拘押中。

克莉絲蒂娜與丈夫合照，如今丈夫遭控涉嫌殺害並肢解其遺體，引發社會震驚。（圖／翻攝自X，@nypost）

